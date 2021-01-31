Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı üzerinden Çin'e ihraç edilecek bor madenini taşıyan tren, Kars'tan sonra Gürcistan , Azerbaycan , Hazar Denizi geçişi ve Kazakistan üzerinden Çin'in Xi'an şehrine ulaşacak.

Türkiye 'den Çin'e yapılan bor ihracatı için Ankara'dan yola çıkan tren gece saat 23.30 sıralarında Kars Garı'na geldi. 1234 ton yükle Kars'a ulaşan 45232 sefer sayılı ihracat treni, garda kısa bir süre mola verdi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Çin'e yapılan bor ihracatında ilk tren Kars'a ulaştı - Son Dakika

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