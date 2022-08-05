Çin, Tayvan ziyareti nedeniyle Pelosi'ye yaptırım uygulayacak - Son Dakika
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Çin, Tayvan ziyareti nedeniyle Pelosi'ye yaptırım uygulayacak

05.08.2022 11:57
Çin, Tayvan ziyareti nedeniyle Pelosi'ye yaptırım uygulayacak

Çin, egemenlik ihtilafı içinde olduğu Tayvan'ı ziyaret eden ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'ye yaptırım uygulayacağını bildirdi.

Çin, egemenlik ihtilafı içinde olduğu Tayvan'ı ziyaret eden ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'ye yaptırım uygulayacağını bildirdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Pelosi'nin Çin'in kaygılarına ve muhalefetine rağmen Tayvan'ı ziyaret etmekte ısrar ettiği, bu davranışın Çin'in iç işlerine müdahale olduğu, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal ettiği, tek Çin ilkesine aykırı olduğu ve Tayvan Boğazı'nda barış ve istikrara zarar verdiği vurgulandı.

Açıklamada, "Çin, Pelosi'nin kötü niyetli provokasyonuna yanıt olarak, ona ve aile üyelerine yasalar uyarınca yaptırım uygulama kararı almıştır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada yaptırımın içeriğine ilişkin bilgi verilmedi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çin, Tayvan ziyareti nedeniyle Pelosi'ye yaptırım uygulayacak - Son Dakika

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