Çin, Eğitimde Yeşil ve Düşük Karbonlu Kalkınma Felsefesini Öne Çıkaracak - Son Dakika

BEİJİNG, 8 Mayıs (Xinhua) -- Çin, okul eğitiminde yeşil ve düşük karbonlu kalkınma felsefesini öne çıkararak bu konuda kamu bilincini artırmayı hedefliyor. Çin Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan bir çalışma planına göre, eğitim kurumları bu kalkınma felsefesini müfredatlarına entegre edecek ve ilgili eğitim faaliyetlerini kapsamlı bir şekilde hayata geçirecek. Çalışma planında, enerji depolama ve hidrojen enerjisi gibi düşük karbonlu ve yeşil kalkınmayla ilgili üniversite bölümlerinin kurulması ve geliştirilmesi ihtiyacı da vurgulandı. Planda, rüzgar enerjisi, fotovoltaik teknolojiler, hidroelektrik ve nükleer enerji gibi alanlarda profesyonellerin yetiştirilmesi için daha fazla çaba gösterilmesi çağrısı yer aldı.