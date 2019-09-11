Çin Ejderhası İzmir Sokaklarında
1 saat önce
88. İzmir Enternasyonal Fuarı'nın partner ülkesi olan Çin'in Devlet Sirki İzmirliler ile buluştu.
88. İzmir Enternasyonal Fuarı'nın partner ülkesi olan Çin'in Devlet Sirki İzmirliler ile buluştu. Pekin'den gelen 28 kişilik China Town isimli grup Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde bir gösteri yaptı. Çinli ekip Fuar kapsamında İzmir'in farklı bölgelerinde de gösterilerini sergilemeye devam edecek
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 09:01
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