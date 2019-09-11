Son Dakika Haberleri: Çin Ejderhası İzmir Sokaklarında
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Çin Ejderhası İzmir Sokaklarında

1 saat önce

88. İzmir Enternasyonal Fuarı'nın partner ülkesi olan Çin'in Devlet Sirki İzmirliler ile buluştu.

88. İzmir Enternasyonal Fuarı'nın partner ülkesi olan Çin'in Devlet Sirki İzmirliler ile buluştu. Pekin'den gelen 28 kişilik China Town isimli grup Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde bir gösteri yaptı. Çinli ekip Fuar kapsamında İzmir'in farklı bölgelerinde de gösterilerini sergilemeye devam edecek

Çin Ejderhası İzmir Sokaklarında

Kıbrıs Şehitleri Caddesi, Çin Halk Cumhuriyeti, Pekin, İzmir, Güncel

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 09:01 
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