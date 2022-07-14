Çin Ekoloji ve Çevre Bakanı: Çin, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ni Karşılamada Önemli İlerleme Kaydetti

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 13 Temmuz (Xinhua) -- Çin Ekoloji ve Çevre Bakanı Huang Runqiu Çarşamba günü, Çin'in birçok alanda Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ne ulaşmada önemli ilerleme kaydettiğini bildirdi. Huang bu açıklamasını, BM Ekonomik ve Sosyal Konseyi'nin himayesinde toplanan sürdürülebilir kalkınma konulu Yüksek Düzeyli Siyasi Forum'un bakanlar bölümünün açılışında yaptı. Bakan Huang, dünyanın en büyük gelişmekte olan ülkesi ve BM'nin Sürdürülebilir Kalkınma için 2030 Gündemi'nin uygulanmasında aktif bir uygulayıcı olarak Çin'in, aralarında yoksulluğun ortadan kaldırılması, deniz ortamının korunması, enerjinin etkin bir şekilde kullanılması, iklim değişikliği ile mücadele ve kara ekosistemlerinin korunmasının bulunduğu Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'nin karşılanmasında önemli ilerleme kaydettiğini söyledi.

Huang, "İnsan odaklılık ilkesini koruyor ve yoksulluğun ortadan kaldırılmasını sıkı bir şekilde teşvik ediyoruz. Yıllarca süren çabalarla Çin, mutlak yoksulluğu ortadan kaldırarak tarihi bir başarıya imza attı: Mevcut yoksulluk sınırının altında yaşayan 98,99 milyon kırsal sakinin tamamı yoksulluktan kurtarıldı ve bu da Çin'in BM'nin Sürdürülebilir Kalkınma için 2030 Gündemi'nin birinci hedefine (yoksulluğun olmaması) 10 yıl önceden ulaştığını gösteriyor" dedi. Bakan Huang, Çin'in insan ile doğa arasındaki uyumu desteklediğini ve yeşil ve düşük karbonlu kalkınmayı sıkı bir şekilde teşvik ettiğini de kaydetti. Çin, 2030'dan önce karbondioksit emisyonlarını zirveye çıkarma ve 2060'tan önce karbon nötrlüğü sağlama planını açıkladı. Çin'in, bu iki hedefi ekonomik ve sosyal kalkınmanın genel düzenine dahil ettiğini hatırlatan Huang, Çin'in dünyanın en büyük temiz enerji sistemini inşa ettiğini vurguladı.

Çin'in çok taraflılığa bağlı kaldığını ve küresel sürdürülebilir kalkınmayı sıkı bir şekilde teşvik ettiğini belirten Huang sözlerini, "İnsanlık için ortak bir geleceği olan bir topluluk kavramına bağlıyız ve uluslararası sözleşmelerin uygulanmasında pragmatik adımlar atıyoruz. İklim değişikliği, deniz kirliliği yönetimi ve biyolojik çeşitliliğin korunması alanlarında uluslararası işbirliğini güçlendiriyoruz ve gelişmişlik düzeyiyle orantılı uluslararası sorumluluklar almaya hazırız" diyerek tamamladı.