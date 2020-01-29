Çin ekonomi ilk çeyrekte yüzde 5.0'ın altına düşebilir - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Çin ekonomi ilk çeyrekte yüzde 5.0'ın altına düşebilir - Son Dakika Ekonomi

Çin ekonomi ilk çeyrekte yüzde 5.0'ın altına düşebilir

6 saat önce

Çin'de bir kamu ekonomistine dayanarak yayımlanan haberlere göre, ülkede ekonomik büyümenin yılın ilk çeyreğinde yüzde 5.0'ın altına düşebilir.

Çin ekonomi ilk çeyrekte yüzde 5.0'ın altına düşebilir, System.String[]

Çin'de bir kamu ekonomistine dayanarak yayımlanan haberlere göre, ülkede ekonomik büyümenin yılın ilk çeyreğinde yüzde 5.0'ın altına düşebilir.

Haberlere göre, böyle bir senaryoda, Çin hükümeti büyüme hızını yüksek tutabilmek için, faizleri daha da düşürerek politika desteklerini artırabilir, ancak bu durumda bütçe açığı da yüzde 3.0'den fazla büyüyebilir.

Söz konusu ekonomist, bu öngörüleri, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan coronavirüs nedeniyle gerçekleşen ölümlerin Şubat ortasında zirveye ulaşması ve Mart sonuna doğru giderek yavaşlaması varsayımına dayanıdırıyor ve dünyanın en büyük ikinci ekonomisi Çin'in coronavirüsten, 2003'te ortaya çıkan SARS virüsünden çok daha fazla etkilenebileceğini öngörüyor.


Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 04:59 Kaynak: DHA
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