Son Dakika Haberleri: Çin ekonomik büyümesinde 30 yılın en düşük oranı
Son Dakika Ekonomi Çin ekonomik büyümesinde 30 yılın en düşük oranı

Çin ekonomik büyümesinde 30 yılın en düşük oranı

1 saat önce

Çin ekonomisi ABD ile ticaret savaşı ve azalan iç talebin etkisiyle üçüncü çeyrekte yaklaşık 30 yılın en düşük büyüme hızını kaydetti.

Çin ekonomik büyümesinde 30 yılın en düşük oranı, System.String[]

Çin ekonomisi ABD ile ticaret savaşı ve azalan iç talebin etkisiyle üçüncü çeyrekte yaklaşık 30 yılın en düşük büyüme hızını kaydetti.Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi Çin'de büyüme hızı üçüncü çeyrekte de yavaşladı. Çin ekonomisinin büyüme oranı beklenenden daha büyük bir oranda azalarak yüzde 6'ya geriledi. Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH) ikinci çeyrekte yüzde 6,2 büyüme kaydetmişti. Çin ekonomisi geçen yıl yüzde 6,8 büyümüştü. Açıklanan üçüncü çeyrek verilerinin ardından Asya borsalarında düşüş yaşandı.


ABD ile ticaret savaşının küresel resesyonla ilgili endişeleri kuvvetlendirmesi nedeniyle yakından izlenen Çin ekonomisinde son aylarda beklentilerin altında gelen veriler ülke içi ve dışındaki zayıf talebe dikkat çekti.


Çin istatistik bürosu NBS'in sözcüsü Mao Shengyong 1992'nin ilk çeyreğinden bu yana en düşük hızda kaydedilen GSYİH verilerinin açıklanmasından sonra yaptığı açıklamada, "Hem ülke içinde hem de yurt dışındaki karışık ve sert ekonomik durum, yavaşlayan küresel büyüme ve artan dış istikrarsızlıklar ve belirsizlikler göz önüne alındığında ekonominin üzerindeki aşağı yönlü baskı artıyor" dedi.


Destek beklentisi


Çin ekonomik büyümesindeki bu yavaşlamayla Pekin yönetiminden ekonomiye yeni destek beklentisi oluştu. Pekin ekonomiyi vergi kesintileri ve faiz indirimleri ile desteklemeye çalışıyor. Çin Merkez Bankası da Çarşamba günü orta vadeli borç verme imkanlarıyla finans sistemine 28 milyar dolar sağlayacağını duyurmuştu. Ancak şu ana kadar gösterilen çabaların azalan iç talebi canlandırmaya yetmediği belirtiliyor.


IMF Çin ekonomisi için 2019 yılı büyüme tahminini ticaret savaşları ve zayıf iç talep nedeniyle yüzde 6,2'den 6,1'e düşürmüştü.


AFP, Reuters/SSB, BK


(c)

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi

Kaynak: Deutsche Welle

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 04:33 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan'dan Suriye rejimine uyarı: Hata yaparlarsa Türkiye yanıt verecek
AB'den Türkiye ile ABD arasındaki anlaşmaya eleştiri: Beklediğimiz şey, sözde ateşkes değildi ABD ile yapılan anlaşma zafer mi mağlubiyet mi? Erdoğan'dan ilk değerlendirme YPG'nin gerçek yüzü 'Syria The Backstage' belgeseliyle ortaya çıkacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2019 18:29:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çin ekonomik büyümesinde 30 yılın en düşük oranı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]