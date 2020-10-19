Çin ekonomisi 3. çeyrekte yüzde 4,9 büyüdü

Çin ekonomisi, yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 4,9 büyüme kaydetti.

Korona virüs salgınının başlangıç yeri olan Çin, salgının neden olduğu ekonomik çöküş sonrası toparlanmayı sürdürüyor. Ulusal İstatistik Bürosu'nun açıkladığı verilere göre, Çin'in GSYİH'si yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 4,9 büyüdü. Çin ekonomisi, yılın ilk çeyreğinde Covid-19 salgınının etkisiyle yüzde 6,8 daralmış, salgının kontrolünde ilerleme sağlanması sonrasında ikinci çeyrekteki ekonomik büyüme yüzde 3,2 olarak kayıtlara geçmişti. Çin hükümeti, salgın nedeniyle gecikmeli olarak düzenlenen yıllık meclis toplantısında, 2020 için yıllık büyüme hedefi koymayacaklarını açıklamıştı. IMF, Çin için bu yılki büyüme beklentisini yüzde 1,9 olarak güncellemişti. Diğer yandan veriler, sanayi üretiminin eylül ayında yüzde 6,9, üçüncü çeyrekte ise yüzde 5,8 büyüdüğünü ortaya koydu. Sanayi üretimi, ilk üç çeyrekte ise geçen yıla kıyasla yüzde 1,2 arttı.

Tüketim harcamaları açısından önemli göstergelerden olan perakende satış hacmi de eylülde yüzde 3,3 artarak, ağustos ayındaki yüzde 0,5'lik büyümeye kıyasla önemli bir yükseliş kaydetti. Çin'de kentlerdeki işsizlik oranı ise eylülde yüzde 5,4 olarak kaydedildi. Bu oran, ağustosta yüzde 5,6 olarak kayıtlara geçmişti. - PEKİN