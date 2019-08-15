Çin ekonomisi alarm veriyor: Büyüme son 17 yılın en düşük seviyesinde
1 saat önce
Çin’in temmuz ayında sınai büyümesi son 17 yılın en düşük seviyesinde seyretti. ABD ile ticaret alanında gerginlik yaşayan Çin’in sınai üretimi temmuz ayında adece 4,8 oranında artış gösterdi.
Çin'in temmuz ayında sınai büyümesi son 17 yılın en düşük seviyesinde seyretti. Amerika Birleşik Devletleri
(ABD) ile ticaret alanında gerginlik yaşayan Çin'in sınai üretimi temmuz ayında sadece 4,8 oranında artış gösterdi.
Buna göre, ülkedeki artış, 2002 yılından bu yana en düşük seviyede gerçekleşti.
Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 11:17
Çavuşoğlu'ndan 'Güvenli Bölge' açıklaması: ABD ile detaylandırılması gereken konular var Uzmanlar araştırdı! Kuzey Kutbu'nda gökten plastik yağıyor İsveç mahkemesi Trump'ın arka çıktığı rapçi ASAP Rocky'yi suçlu buldu Erdoğan, İzmir otoyolunu öven Demet Akalın'ı arayarak teşekkür etti