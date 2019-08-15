Son Dakika Haberleri: Çin ekonomisi alarm veriyor: Büyüme son 17 yılın en düşük seviyesinde
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Çin ekonomisi alarm veriyor: Büyüme son 17 yılın en düşük seviyesinde

1 saat önce

Çin’in temmuz ayında sınai büyümesi son 17 yılın en düşük seviyesinde seyretti. ABD ile ticaret alanında gerginlik yaşayan Çin’in sınai üretimi temmuz ayında adece 4,8 oranında artış gösterdi.

Çin ekonomisi alarm veriyor: Büyüme son 17 yılın en düşük seviyesinde, System.String[]
Çin'in temmuz ayında sınai büyümesi son 17 yılın en düşük seviyesinde seyretti. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile ticaret alanında gerginlik yaşayan Çin'in sınai üretimi temmuz ayında sadece 4,8 oranında artış gösterdi.

Buna göre, ülkedeki artış, 2002 yılından bu yana en düşük seviyede gerçekleşti.
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Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 11:17 
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