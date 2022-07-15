Çin Ekonomisi, Aşağı Yönlü Baskılara Rağmen İkinci Çeyrekte Pozitif Büyüme Sağladı

BEİJİNG, 15 Temmuz (Xinhua) -- Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun (NBS) Cuma günü yayınladığı veriler, Çin'in gayrisafi yurtiçi hasılasının (GSYİH) 2022 yılının ilk yarısında, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,5 arttığını gösterdi. NBS verileri, ülkenin GSYİH'sinin ikinci çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,4 arttığını gösterdi. Çin ekonomisi, Nisan ayında başlıca ekonomik göstergelerde sert düşüşlerin yanı sıra karmaşık bir küresel ortam ve ülke içinde Kovid-19'un yeniden canlanması nedeniyle belirgin düşüş baskısı ile karşı karşıya kaldı. Bir dizi destekleyici politika sayesinde, ülkenin başlıca ekonomik göstergelerindeki düşüşler Mayıs ayında azaldı, Haziran ayındaki toparlanma ise ikinci çeyrekte olumlu bir büyüme elde edilmesine yardımcı oldu. NBS'den yapılan yazılı açıklamada, "Ekonomik büyüme kolay olmadı" dedi.