Son Dakika Haberleri: "Çin Ekonomisi Dünyaya Daha Fazla Fırsat Getirecek"

"Çin Ekonomisi Dünyaya Daha Fazla Fırsat Getirecek"

39 dakika önce

İngiltere'deki Çin Büyükelçisi Liu Xiaoming, İngiltere basınında yayımlanan yazılarında Çin ekonomisine ilişkin soruları cevapladı.

İngiltere'de yayın yapan The Daily Telegraph gazetesinde dün Çin Büyükelçisi Liu Xiaoming imzalı iki yazı yayımlandı.

Yazılarda, "Çin'in ekonomik durumu nasıl?" ve "Çin ekonomisi dünya için ne anlam taşıyor?" gibi uluslararası toplumu yakından ilgilendiren iki konu ele alındı.

Liu, söz konusu sorulara verdiği yanıtlarda, Çin ekonomisindeki orta ve yüksek hızda büyüme eğiliminin yine güçlü olduğunu ifade etti. Çin'in ekonomik büyümesindeki kalitenin hız kesmeden yükseldiğini kaydeden Liu, Çin büyümesinin dünyaya yönelik katkısının ise çok büyük olduğunun altını çizdi.

Liu, Çin ekonomisinin gelecekte de dünyaya daha fazla fırsat getireceğini aktardı.

Yazılarda ayrıca, küresel korumacılık ve tek taraflılığın yükselmekte olduğu ve halkçılığın sürekli yayıldığı son yıllarda dünya ekonomisinin birçok belirsizlikle karşı karşıya bulunduğuna işaret edildi.

Ancak Çin'in dışa açılıp dünyayı kucaklama üzerindeki kararlılığının hiçbir şekilde sarsılmayacağına dikkat çekilen yazılarda, Çin'in kendi kalkınmasını gerçekleştirirken, dünya ülkelerinin ortak refahını hızlandırmak için de daha büyük katkılarda bulunacağı vurgulandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 09:51 Kaynak: Bültenler

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