Son Dakika Haberleri: "Çin Ekonomisi Hızlı Büyümeyi Sürdürecek"

"Çin Ekonomisi Hızlı Büyümeyi Sürdürecek"

1 saat önce

Dünya Bankası'nın eski başekonomisti Lin Yifu, Çin ekonomisinin 2019'da yüzde 6,5 oranında büyümesini beklediğini ifade etti.

Lin ayrıca, Çin'in dünya ekonomisinin büyümesine katkı oranının da yüzde 30 civarında korunacağını öngördüğünü söyledi.

Lin Yifu, önceki gün New York'ta düzenlenen 2019 Çin Ekonomik Görünüm Forumu'nda yaptığı konuşmada, Çin'in endüstriyel kapasite fazlasını düşürmek gibi reform tedbirlerinin etkilerinin görüldüğünü kaydetti.

Çin'in yakın dönemde şirketlerin vergisini azaltmak ve idari onayı basitleştirmek için aldığı önlemlerin yatırımları teşvik ederken ticari ortamın düzeltilmesine de yarar sağladığına dikkat çeken Lin, Çin'in serbest ticaret bölgelerinin inşasını güçlendirmesinin de yabancı yatırımcılara daha fazla fırsat yarattığını belirtti.

Lin Yifu, endüstriyi geliştirme, ekolojik ortamı düzeltme, altyapı tesisleri inşasını güçlendirme ve kentleşmeyi derinleştirme gibi önlemlerin de kalkınma sürecindeki sorunların çözülerek, ekonomik büyümenin hızlandırılmasına yararlı olacağını vurguladı.

Lin, Çin'de piyasa potansiyelinin artması ve ekonomik büyümenin hızlanmasının sadece Çin halkı için değil, yabancı şirketlere de katkı sunduğunu dile getirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 02:11 Kaynak: Bültenler

New York, Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel
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