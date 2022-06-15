Çin Ekonomisi Mayıs Ayında İyi Toparlanma İvmesi Gösterdi - Son Dakika
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Çin Ekonomisi Mayıs Ayında İyi Toparlanma İvmesi Gösterdi

15.06.2022 13:16
Çin Ekonomisi Mayıs Ayında İyi Toparlanma İvmesi Gösterdi

BEİJİNG, 15 Haziran (Xinhua) -- Çin Ulusal İstatistik Bürosu Sözcüsü Fu Linghui'nin Çarşamba günü yaptığı açıklamaya göre Çin ekonomisi, Mayıs ayında ana göstergelerin marjinal iyileşme göstermesiyle, aşamalı olarak salgının olumsuz etkilerinin üstesinden geldi.

BEİJİNG, 15 Haziran (Xinhua) -- Çin Ulusal İstatistik Bürosu Sözcüsü Fu Linghui'nin Çarşamba günü yaptığı açıklamaya göre Çin ekonomisi, Mayıs ayında ana göstergelerin marjinal iyileşme göstermesiyle, aşamalı olarak salgının olumsuz etkilerinin üstesinden geldi. Basın toplantısında "Ekonomi iyi toparlanma ivmesi gösteriyor" ifadelerini kullanan Fu ancak ekonomik toparlanmanın hala çok sayıda güçlük ve zorlukla karşı karşıya bulunduğu konusunda uyardı.

Yılın ilk beş ayında sabit varlık yatırımları yüzde 6,2 arttı, yılın ilk dört ayındaki yükseliş ise yüzde 6,8 olmuştu. Sanayi üretimi, Nisan ayındaki yüzde 2,9'luk düşüşün ardından Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,7 arttı. Fabrikaların yeniden çalışmaya başlaması ve lojistikte engellerin azalmasıyla Çin'in ihracatı Mayıs ayında beklentileri aşarak bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 15,3 arttı. Nisan ayında yüzde 6,1 olan ülke genelinde şehirlerde yapılan ankete katılanların işsizlik oranı, Mayıs ayında yüzde 5,9'a geriledi. Perakende satışlar, Nisan ayındaki yüzde 11,1'lik düşüşe kıyasla Mayıs ayında yıllık yüzde 6,7 düştü.

Fu, "Tüketim salgının olumsuz etkilerinden toparlanmaya devam ediyor ve istihdamın istikrarını korumasıyla bu ivmesini sürdürecek" dedi. Sözcü, "Salgın etkin biçimde kontrol altına alınır ve büyüme yanlısı tedbirler yürürlüğe girerse, Çin'in yılın ikinci çeyreğinde makul bir ekonomik büyüme kaydetmesi bekleniyor" dedi. Fu, geleceğe ilişkin olarak ise, ülkenin salgın önleme ile ekonomik ve toplumsal kalkınmayı etkin biçimde koordine edeceğini, makro politika düzenlemelerini hızlandıracağını ve sürdürülebilir ekonomik toparlanmayı desteklemek amacıyla büyüme yanlısı politikaların uygulanmasını güvence altına almak için her türlü çabayı göstereceğini söyledi.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Ekonomisi Mayıs Ayında İyi Toparlanma İvmesi Gösterdi - Son Dakika

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