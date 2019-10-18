Çin ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 6 büyüdü

Çin ekonomisinin üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6 büyüdüğü bildirildi.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu (NBS), ülkenin ekonomisin üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6 büyüdüğünü duyurdu.

NBS Sözcüsü Mao Şıngyong, başkent Pekin'de düzenlediği basın toplantısında büyüme rakamlarına ilişkin, "İşlerimizi iyi yürütmeye odaklanmalı, kalkınmayı öncelik haline getirmeli, istikrarlı büyümeye daha fazla öncelik vermeliyiz." ifadelerini kullandı.

İlk çeyrekte yüzde 6,4, ikinci çeyrekte yüzde 6,2, üçüncü çeyrekte yüzde 6 büyüyen ekonominin ilk üç çeyrekteki büyümesi ise yüzde 6,2 oldu.

NBS'nin paylaştığı bilgilere göre, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla ise ilk üç çeyrekte 69,78 trilyon yuan (9,87 trilyon dolar) olarak gerçekleşti.

Üçüncü çeyreğin büyüme rakamları hem bu yılın hem de 1992'den bu yana görülen en düşük büyüme rakamları oldu.

Çin Başbakanı Li Kıçiang, mart ayında düzenlenen meclis toplantılarında bu yılki ekonomik büyüme hedefinin yüzde 6 ile 6,5 arasında olacağını açıklamış, bu büyüme oranının yurt içi ve uluslararası beklentilerle uyumlu seyrettiğini belirtmişti.