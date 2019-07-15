Son Dakika Haberleri: Çin ekonomisinde son 27 yılın en düşük büyüme oranı
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Çin ekonomisinde son 27 yılın en düşük büyüme oranı

2 saat önce

Çin ekonomisindeki büyüme yüzde 6,2'lik oranla ikinci çeyrekte son 27 yılın en düşük seviyesini gördü.

Çin ekonomisinde son 27 yılın en düşük büyüme oranı, System.String[]
Çin ekonomisindeki büyüme ikinci çeyrekte son 27 yılın en düşük seviyesini gördü. Dünyanın en büyük ekonomilerinden biri olan Asya ülkesinde büyüme oranı ikinci çeyrekte yüzde 6,2'ye geriledi.

Uzmanlar bunun 1992 yılının ilk çeyreğinden bu yana Çin ekonomisinde kaydedilen en düşük büyüme oranı olduğunu açıkladı.
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Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 09:52 
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