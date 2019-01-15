Çin, ekonomisine daha fazla destek olacak
1 saat önce
2019'un ilk çeyreğine iyi bir başlangıç yapmak isteyen Çin, ekonomik yavaşlamanın derinleşmesiyle daha fazla destek sinyali verdi.
2019'un ilk çeyreğine iyi bir başlangıç yapmak isteyen Çin
, ekonomik yavaşlamanın derinleşmesiyle daha fazla destek sinyali verdi.
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 10:59
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