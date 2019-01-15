Son Dakika Haberleri: Çin, ekonomisine daha fazla destek olacak

Çin, ekonomisine daha fazla destek olacak

1 saat önce

2019'un ilk çeyreğine iyi bir başlangıç yapmak isteyen Çin, ekonomik yavaşlamanın derinleşmesiyle daha fazla destek sinyali verdi.

Çin, ekonomisine daha fazla destek olacak, System.String[]
2019'un ilk çeyreğine iyi bir başlangıç yapmak isteyen Çin, ekonomik yavaşlamanın derinleşmesiyle daha fazla destek sinyali verdi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 10:59 

Ekonomi
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