Çin ekonomisine koronavirüs darbesi - Son Dakika
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Çin ekonomisine koronavirüs darbesi

7 saat önce

Çin'in ithalatı koronavirüs salgını nedeniyle 2020'nin Ocak-Şubat aylarında, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 17 azaldı.

Çin ekonomisine koronavirüs darbesi, System.String[]

Çin'in ithalatı koronavirüs salgını nedeniyle 2020'nin Ocak-Şubat aylarında, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 17 azaldı.Küresel bir tehdide dönüşen koronavirüs salgını, hastalığın ortaya çıktığı Çin Halk Cumhuriyeti'nin ekonomisini de olumsuz etkiliyor. Çin Gümrük Bakanlığı yaşanan koronavirüsü krizi nedeniyle Çin'in ihracatında, bir önceki yıla oranla yüzde 17,2 oranında düşüş yaşandığını ve 292,45 milyar dolara gerilediğini bildirdi. Söz konusu veri, Çin'in Amerika Birleşik Devletleri ile yaşadığı ticaret savaşının etkisiyle, 2019 yılının Şubat ayında yaşanan krizden bu yana en sert düşüş anlamına geliyor.


Çin Halk Cumhuriyeti hükümeti koronavirüs salgınının yayılma hızını azaltmak için, bu yıl 24 Ocak'ta kutlanan Çin yeni yıl tatilini 10 Şubat'a kadar uzatma kararı almıştı. Ancak bu karar, üretimin hissedilir bir biçimde düşmesi nedeniyle ülke ekonomisine büyük zarar verdi. Fabrikalardaki işçilere yönelik karantina uygulamaları, kesintiye uğrayan tedarik zinciri ve ulaşımdaki kısıtlamalar söz konusu zararın başlıca sebeplerini oluşturuyor.


Koronavirüs salgını ihracatın yanında Çin'in ithalatını da olumsuz etkiliyor. Gümrük Bakanlığı, Çin'e Ocak ve Şubat aylarında ithal edilen mallarda da, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde dört oranında azalma olduğunu bildirdi.


ABD Çin'den gelen dolarlara karantina uyguluyor


ABD koronavirüsün yayılmasına önlem olarak Çin ve diğer Asya ülkelerinden gelen dolarlara karantina uyguluyor. ABD Merkez Bankaları Sistemi (FED) tarafından yapılan açıklamaya göre, 21 Şubat'tan bu yana Çin'den ve diğer Asya ülkelerinden gelen banknotlar piyasaya sürülmüyor. FED sözcüsü, ülke dışından gelen banknotların 60 güne kadar piyasaya sürülmemesinin normal olduğunu ifade etti. Çin'den gelen banknotlar, en az yedi ila 10 gün arasında FED'in depolarında tutuluyor.


AFP,dpa/ ET,JD


(c) Deutsche Welle

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Deutsche Welle

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 09:36 
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