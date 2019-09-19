Çin ekonomisini büyütmek için verimliliği artırmalı
1 saat önce
Dünya Bankası ve Çin hükümeti tarafından ortaklaşa yayınlanan yeni bir rapora göre Çin'de verimlilik büyümesi, global finansal krizden bu yana yavaşlıyor ve göreceli olarak düşük kalmaya devam ediyor.
Dünya Bankası ve Çin hükümeti tarafından ortaklaşa yayınlanan yeni bir rapora göre Çin'de verimlilik büyümesi, global finansal krizden bu yana yavaşlıyor ve göreceli olarak düşük kalmaya devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 08:40
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