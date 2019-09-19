Son Dakika Haberleri: Çin ekonomisini büyütmek için verimliliği artırmalı
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Çin ekonomisini büyütmek için verimliliği artırmalı

1 saat önce

Dünya Bankası ve Çin hükümeti tarafından ortaklaşa yayınlanan yeni bir rapora göre Çin'de verimlilik büyümesi, global finansal krizden bu yana yavaşlıyor ve göreceli olarak düşük kalmaya devam ediyor.

Çin ekonomisini büyütmek için verimliliği artırmalı, System.String[]

Dünya Bankası ve Çin hükümeti tarafından ortaklaşa yayınlanan yeni bir rapora göre Çin'de verimlilik büyümesi, global finansal krizden bu yana yavaşlıyor ve göreceli olarak düşük kalmaya devam ediyor.

Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya Bankası, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 08:40 
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