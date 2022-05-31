Çin Ekonomiyi Desteklemek İçin Bir Politika Paketi Açıkladı - Son Dakika
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Çin Ekonomiyi Desteklemek İçin Bir Politika Paketi Açıkladı

31.05.2022 16:01
Çin Ekonomiyi Desteklemek İçin Bir Politika Paketi Açıkladı

BEİJİNG, 31 Mayıs (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Salı günü, ekonomiyi daha fazla istikrara kavuşturmak için ayrıntılı politika önlemlerini içeren bir paketin uygulanmasını isteyen bir genelge yayınladı.

BEİJİNG, 31 Mayıs (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Salı günü, ekonomiyi daha fazla istikrara kavuşturmak için ayrıntılı politika önlemlerini içeren bir paketin uygulanmasını isteyen bir genelge yayınladı. Devlet Konseyi'nin geçen hafta yapılan yönetim kurulu toplantısında açıklanan pakette, mali ve parasal politikaların yanı sıra yatırım, tüketim, gıda ve enerji güvenliği, sanayi ve tedarik zincirleri ile insanların geçim kaynaklarına ilişkin politikaları kapsayan 33 önlem yer alıyor.

Genelgeye göre Çin, katma değer vergisi kredi iadeleri konusundaki önlemleri artıracak, mali harcamaları çabuklaştıracak ve yerel yönetimlerin özel tahvil ihracını hızlandıracak. Parasal ve maliye politikaları açısından ülke, reel borçlanma maliyetlerini düşürecek, sermaye piyasaları yoluyla finansman verimliliğini artıracak, altyapı ve büyük projeler için mali desteği güçlendirecek. Genelgede yatırım ve tüketim konusunda Çin'in, ulaşım altyapısına yatırımı artıracağı, platform ekonomisinin sağlıklı gelişimini destekleyeceği ve otomobil ve beyaz eşya alımlarını teşvik edeceği belirtildi.

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Kaynak: Xinhua

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