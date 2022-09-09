Çin Elçisi: Silah Tedariki Ukrayna'ya Barış Getirmeyecek

Çin elçisi "Çin her zaman diyalog ve müzakerenin krizi çözmede en gerçekçi ve uygulanabilir yol olduğunu savundu. Avrupa'da ve dünyanın geri kalan kısmında yalnızca ortak, kapsamlı, işbirlikçi ve sürdürülebilir güvenlik aranarak uzun vadeli istikrar ve güvenlik sağlanabilir" dedi.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 9 Eylül (Xinhua) -- Bir Çin elçisi Perşembe günü, Ukrayna'ya silah tedarik etmenin barış getirmeyeceği konusunda uyarıda bulundu. Çin'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilci Yardımcısı Geng Shuang, Ukrayna krizinin patlak vermesinden altı aydan fazla süre geçmesinin ardından şiddetli çatışmaların hala sürdüğünü ve savaş alanına daha fazla silah ve mühimmatın aktığını, bunun da uzun süreli ve daha geniş bir çatışmanın endişe veren bir olasılığına sebep olduğunu söyledi. Elçi, Çin'in krizin başlangıcından bu yana devamlı silah tedarik etmenin barış getirmeyeceğini ve ateşe körükle gitmenin yalnızca sorunu karmaşıklaştıracağını vurguladı. BM Güvenlik Konseyi'nde Ukrayna'ya dair bir toplantıda konuşan elçi, son altı ayın sert gerçekliği ve insani sonuçlarının bunu tam olarak gösterdiğini kaydetti.

Geng Shuang, çok sayıda silah ve mühimmatın yanlış ellere geçerek Ukrayna'da ve daha geniş bölgede bitmeyen sorunlara yol açması ve güvenlik riskleri oluşturması senaryosunun aynı derecede endişe verici olduğunu söyledi ve buna dair olumsuz etkilerin şimdiden ortaya çıkmaya başladığını belirtti. Çin elçisi "Çin her zaman diyalog ve müzakerenin krizi çözmede en gerçekçi ve uygulanabilir yol olduğunu savundu. Avrupa'da ve dünyanın geri kalan kısmında yalnızca ortak, kapsamlı, işbirlikçi ve sürdürülebilir güvenlik aranarak uzun vadeli istikrar ve güvenlik sağlanabilir" dedi.

Ukraynalı bir asker Donbass'ta bir zırhlı aracı dallarla örtüyor, 12 Nisan 2022. (Fotoğraf: Diego Herrera/Xinhua)

Çinli elçi, Ukrayna krizinin güç siyaseti izlemenin, mutlak güvenlik arayışının, askeri güce saplantılı olmanın, bölünme ve çatışma yaratmanın barış ve istikrar, uzlaşma ve huzur getiremeyeceğini bir kez daha acımasız bir biçimde kanıtladığını söyledi. Yetkili, siyasi bir çözüm için koşullar yaratmak ve düşmanlıkların erken bir şekilde bitmesini sağlamak amacıyla ilgili tüm tarafların temas ve iletişim halinde kalmaları ve diplomatik müzakerelere yer bırakmaları gerektiğini de sözlerine ekledi. Elçi, Çin'in Ukrayna konusunda her daim tüm devletlerin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi, BM Antlaşması'nın amaç ve ilkelerine uyulması, tüm ülkelerin meşru güvenlik kaygılarının ciddiye alınması ve krizin barışçıl çözümüne yardımcı olacak her türlü çabanın desteklenmesi gerektiğine inandığını kaydetti. Geng, Çin'in barışın, diyalogun ve insanlığın yanında olmaya devam edeceğini ve Ukrayna krizinin uygun bir şekilde çözümünde yapıcı bir rol oynayacağını söyledi.