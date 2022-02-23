Çin, emeklilik yaşını 2025'ten itibaren aşamalı olarak artıracak - Son Dakika
Üye Girişi

Çin, emeklilik yaşını 2025'ten itibaren aşamalı olarak artıracak

23.02.2022 09:58
Çin, emeklilik yaşını 2025'ten itibaren aşamalı olarak artıracak

Çin, nüfus artış hızındaki yavaşlamanın iş gücü potansiyeline etkisini dengelemek üzere 2025'ten itibaren emeklilik yaşını aşamalı olarak artırma kararı aldı.

Çin, nüfus artış hızındaki yavaşlamanın iş gücü potansiyeline etkisini dengelemek üzere 2025'ten itibaren emeklilik yaşını aşamalı olarak artırma kararı aldı.

Çin'de kabine işlevini yerine getiren Devlet Konseyi'nden yapılan açıklamada, emeklilik yaşının 2021-2025 yıllarını kapsayan 14. Beş Yıllık Kalkınma Planı döneminin sonundan itibaren "aşamalı olarak öteleneceğini" bildirdi.

Ülkede halen emeklilik yaşı sınırı erkeklerde 60, kadınlarda ise işçi sınıfında 50, ofis çalışanlarında 55 olarak uygulanıyor. Söz konusu yaş sınırları Çin Halk Cumhuriyeti'nin (ÇHC) kuruluşunu izleyen yıllardan bu yana hiç değişmedi.

ÇHC'nin kurulduğu 1949 yılında ülkede ortalama yaşam beklentisi 35 iken 2019 yılında 77,3'e kadar çıktı.

Devlet Konseyi açıklamasında, değişikliklere ilişkin somut bilgi vermezken sosyal güvenliğin geliştirileceği, emeklilik maaşı ve genel sağlık sigortasının geliştirilerek daha fazla insanı kapsayacak hale getirileceği kaydedildi.

Çin'de emeklilik sistemi halen yalnızca kamu sektörü çalışanları ile bazı özel sektör kurumunda çalışanları kapsıyor.

Nüfus artış hızındaki düşüş çalışan nüfusun payını azaltıyor

Doğum oranları ile ölüm oranları arasındaki farkın 1998'den bu yana yüzde 1'in altında olduğu Çin'de nüfus artış hızı giderek düşüyor.

Çin'de 2020 sonunda yapılan 10 yıllık nüfus sayımı sonuçlarına göre, ana kara nüfusu, 10 yılda yaklaşık 72 milyon artarken, yıllık ortalama artış binde 5,3 olmuştu. Nüfus artış hızı, önceki 10 yıla göre binde 0,4 azalmıştı.

2020 sayımı sonuçlarına göre Çin nüfusunun yüzde 17,95'ini 0-14 yaş, yüzde 63,35'ini 15-59 yaş ve yüzde 18,70'ini 60 ve üzeri yaştakilerin oluşturduğu bildirilmişti.

Toplam nüfus içinde 0-14 yaş grubunun payı önceki 10 yıla göre yüzde 1,35 artarken, çalışma çağındaki 15-59 yaş nüfusun payı yüzde 6,79 azalmıştı. 60 yaş üzeri yaşlı nüfusun payı ise yüzde 5,44 artmıştı.

Çalışma çağındaki nüfusun toplam nüfus içinde azalması, buna karşılık bakıma muhtaç yaşlı nüfusun artması, ekonomik büyümenin sürdürülebilirliği açısından kuşkuların dile getirilmesine yol açmıştı.

YORUMLAR
500
Çin ve İsrail menşeli bazı emniyet camları ithalatına karşı önlem uygulanacak Çin ve İsrail menşeli bazı emniyet camları ithalatına karşı önlem uygulanacak Çin ve Hong Kong'da Kovid-19 salgınına dair gelişmeler Çin ve Hong Kong'da Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

Çin Halk Cumhuriyeti, işçi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çin, emeklilik yaşını 2025'ten itibaren aşamalı olarak artıracak - Son Dakika


Son Dakika
10:01 İş Banka'sından Rusya açıklaması: Herhangi bir ilişki bulunmamaktadır
10:01 Rapor vermek istemedi, kafası masaya ve duvara vurularak darbedildi!
09:53 Psikolojik sorunlar yaşayıp yıllarca uzak kalmıştı! Arda Kural'dan Sarp Levendoğlu iddiası: Bana baskı yapmak istedi
09:45 Gözler Bilim Kurulu'nda! Bugün açıklanacak! Maske zorunluluğu kalkacak mı?
09:37 Berk Ateş ve Simge Aköz çifti kameralar karşısında: Keyifle yaşıyorum. Şu an güzel, her şey yolunda gidiyor
09:35 Yıllar önce bugünü mü işaret etmişti? Putin'in "Rusya'nın sınırları yoktur" sözlerini içeren videosu tekrar gündemde
09:09 Apartmanlarına dadanan hırsızı afişlerle ifşa ettiler! Ama ona afiş bile dayanmıyor
09:10 İngiltere'ye gitmeyi hayal ediyorlardı, rehine çetesinin eline düştüler: Attıkları konumla kurtuldular!
09:17 Interpol, Sedat Peker için kırmızı bülten çıkardı!
09:07 Yumruklu kavganın bedeli ağır oldu! Survivor yarışmacısı Yasin, 6 oyundan men edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2022 10:07:28. #1.13#
SON DAKİKA: Çin, emeklilik yaşını 2025'ten itibaren aşamalı olarak artıracak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement