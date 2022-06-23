Çin, Endüstriyel Üretimde Enerji Tasarrufu ve Karbon Azaltma Çabalarını Hızlandırdı - Son Dakika
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Çin, Endüstriyel Üretimde Enerji Tasarrufu ve Karbon Azaltma Çabalarını Hızlandırdı

23.06.2022 19:54
Çin, Endüstriyel Üretimde Enerji Tasarrufu ve Karbon Azaltma Çabalarını Hızlandırdı

BEİJİNG, 23 Haziran (Xinhua) -- Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı'na (MIIT) göre, endüstriyel üretimde yeşil düzeye çıkmanın ilerlemesini hızlandırmak amacıyla Çinli yetkililer, enerji tasarrufunu artırmak ve karbon emisyonlarını azaltmak için bir dizi önlem başlattı.

BEİJİNG, 23 Haziran (Xinhua) -- Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı'na (MIIT) göre, endüstriyel üretimde yeşil düzeye çıkmanın ilerlemesini hızlandırmak amacıyla Çinli yetkililer, enerji tasarrufunu artırmak ve karbon emisyonlarını azaltmak için bir dizi önlem başlattı. Enerji tasarrufunda bir sonraki öncelik olan endüstriyel su kullanım verimliliğini artırmaya yönelik yakın zamanda yayınlanan bir eylem planına göre Çin, her 10.000 yuan (1.491 ABD doları) endüstriyel katma değer başına su kullanımını 2025 yılına kadar 2020 seviyesine göre yüzde 16 azaltmayı hedefliyor.

Bir bakanlık yetkilisine göre, eylem planında aralarında su tasarrufu teknolojilerinin tanıtımının hızlandırılması, kilit endüstrilerde su verimliliğinin artırılması ve endüstriyel su tüketiminin yapısının iyileştirilmesinin bulunduğu altı ayrıntılı görev belirlendi. Bakanlık ayrıca işletmeleri elektrik kalitesini iyileştirmeye ve enerji tüketim modellerini dönüştürmeye teşvik edecek ve yol gösterecek. MIIT yetkilisi, "Bir dizi yeşil fabrika, yeşil endüstri parkı ve yeşil tedarik zinciri yönetimi firmalarının kurulmasına yardımcı olacağız ve endüstriyel firmaları yeşil düzeye çıkmaları konusunda destekleyeceğiz" dedi. Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakan Yardımcısı Xin Guobin, bakanlığın yeşil üretimi teşvik etmek ve yeşil tüketimi özendirmek için çalışacağını söyledi. Örneğin, enerji tasarrufu sağlayan endüstriyel ekipmanların araştırılması, geliştirilmesi ve tanıtımının yanı sıra yeni enerji araçlarının, fotovoltaik ve güneş-termal ürünlerin ve yeşil inşaat malzemelerinin tüketimi teşvik edilecek.

Çin, 2011'den bu yana enerji ve su tasarrufu ve kapsamlı kaynak kullanımı için 20.000'den fazla yeşil ürünü ve 4.000 tür ekipmanı teşvik etti. Kurumsal bilgi sağlayıcı Tianyancha'ya göre, şu anda 1.300'den fazla yeşil ve çevre koruma ekipmanı işletmesi var. Geçen yıl, ülkenin 20 milyon yuandan fazla yıllık gelire sahip büyük sanayi kuruluşlarının katma değer başına enerji tüketimi, 2016-2020 döneminde yüzde 16'lık bir düşüş kaydettikten sonra bir önceki yıla göre yüzde 5,6 geriledi.

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Kaynak: Xinhua

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SON DAKİKA: Çin, Endüstriyel Üretimde Enerji Tasarrufu ve Karbon Azaltma Çabalarını Hızlandırdı - Son Dakika
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