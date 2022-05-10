Çin, Eşit ve Dengeli Küresel Kalkınma Ortaklığı Çağrısı Yaptı - Son Dakika
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Çin, Eşit ve Dengeli Küresel Kalkınma Ortaklığı Çağrısı Yaptı

10.05.2022 17:47
Çin, Eşit ve Dengeli Küresel Kalkınma Ortaklığı Çağrısı Yaptı

BEİJİNG, 10 Mart (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi, Pazartesi günü eşit ve dengeli bir küresel kalkınma ortaklığı çağrısı yaptı.

BEİJİNG, 10 Mart (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi, Pazartesi günü eşit ve dengeli bir küresel kalkınma ortaklığı çağrısı yaptı. Wang, söz konusu ifadeleri Küresel Kalkınma İnisiyatifi (GDI) Dostlar Grubu'nun yüksek düzeyli sanal toplantısında yaptığı konuşmada kullandı. 100'ün üzerinde ülkenin desteğini açıkladığını ve 53 kadar ülkenin de Dostlar Grubu'na katıldığını kaydeden Wang, bu durumun tam olarak GDI'nın zamanın çağrısına yanıt olduğunu ve çeşitli ülkelerin ihtiyaçlarını karşıladığını gösterdiğini söyledi.

Wang, Birleşmiş Milletler (BM) 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi'nin uygulanmasının küresel kalkınma konusundaki en büyük uzlaşıyı temsil ettiğini ve bu yüzden de uluslararası işbirliği gündeminde öncelik olmaya devam etmesi gerektiğini vurguladı. Wang, tüm tarafların verdikleri sözleri yerine getirip 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefini planlandığı şekilde gerçekleştirmesi, kalkınma konusunun siyasallaştırılıp marjinalize edilmesine karşı çıkması, gelişmekte olan ülkeler açısından en önemli temel alanlara odaklanmayı sürdürmesi, tüm dünyada yaşam standartlarının yükseltilmesi çabalarını artırması gerektiğini ifade etti.

Wang, küresel kalkınmanın hızlandırılması, küresel yönetişim sisteminin daha hızlı şekilde geliştirilmesi, yükselen piyasaların ve gelişmekte olan ülkelerin temsilinin ve sesinin artırılması ve açık bir dünya ekonomisin inşa edilmesi çağrısı yaptı. Wang, "Tüm ülke halklarının kendi kalkınma yollarını seçme hakkının desteklenmesi ve diğer ülkelerin içişlerine karışılmasına ve uluslararası hukukta temeli olmayan tek taraflı yaptırımlara karşı çıkılması önemlidir" diye konuştu. Eşit ve dengeli bir ortaklığın inşası konusuna değinen Wang, gelişmekte olan ülkelerin kendi kalkınma yardımı taahhütlerini yerine getirmesi ve finansman ve teknolojinin desteklenmesini yaygınlaştırması gerektiğini ifade etti.

Gelişmekte olan ülkelerin Güney-Güney işbirliğini derinleştirmesi ve sıçramalı kalkınmayı gerçekleştirmesi gerektiğini vurgulayan Wang, çok taraflı kalkınma kurumlarını daha etkin yardım sağlamaya çağırdı. Wang ayrıca tüm taraflara 2030 Gündemi'nin uygulanmasında genel koordinasyon işlevini tam olarak yerine getirmede BM'ye destek verme çağrısı yaptı. Wang, Çin'in diğer yükselen piyasa ve gelişmekte olan ülkelerle istişareyi artıracağını ve kalkınmayı teşvik etme yollarını görüşmek üzere uygun bir zamanda küresel kalkınma konusunda yüksek düzeyli bir toplantı düzenleyeceğini dile getirdi.

Wang ayrıca Çin'in kalkınma konusundaki girdisini yükselteceğini ve Güney-Güney İşbirliği Yardım Fonu ve Çin-BM Barış ve Kalkınma Fonu'na yönelik desteğini artıracağını söyledi. Wang, Çin'in varılan uzlaşıdan yararlanarak tüm tarafların katılacağı bir GDI proje havuzu kuracağını ve uluslararası alışverişlerin yapılması ve kalkınma bilgilerinin paylaşılmasını desteklemek üzere zamanı geldiğinde bir Küresel Kalkınma Raporu yayımlayacağını da sözlerine ekledi.

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Kaynak: Xinhua

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