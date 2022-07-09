Çin, Eski Japonya Başbakanı Abe'nin Ailesine Taziyelerini Sundu - Son Dakika
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Çin, Eski Japonya Başbakanı Abe'nin Ailesine Taziyelerini Sundu

09.07.2022 10:00
Çin, Eski Japonya Başbakanı Abe'nin Ailesine Taziyelerini Sundu

BEİJİNG, 8 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian Cuma günü yaptığı açıklamada, Çin'in eski Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin ailesine başsağlığı dileklerini ve taziyelerini ilettiğini belirtti.

BEİJİNG, 8 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian Cuma günü yaptığı açıklamada, Çin'in eski Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin ailesine başsağlığı dileklerini ve taziyelerini ilettiğini belirtti. Zhao açıklamayı, günlük basın toplantısında, Abe'nin Cuma günü bir silahlı saldırgan tarafından vurularak öldürüldüğünün doğrulandığına ilişkin soru üzerine yaptı. Saldırı, 67 yaşındaki Abe'nin, Pazar günü ülkenin batısındaki Nara kentinde Danışmanlar Meclisi seçimi için kampanya yürütürken yaptığı konuşma sırada gerçekleştirildi. Zhao, "Çin bu ani olaydan dolayı şaşkın durumda. Abe bir dönem Çin-Japonya ilişkilerinin de gelişmesine ve kalkınmasına katkıda bulundu. Abe'nin ailesine başsağlığı dileklerimizi ve taziyelerimizi sunuyoruz" dedi.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Dışişleri Bakanlığı, Japonya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin, Eski Japonya Başbakanı Abe'nin Ailesine Taziyelerini Sundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin, Eski Japonya Başbakanı Abe'nin Ailesine Taziyelerini Sundu - Son Dakika
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