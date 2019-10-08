Çin et talebini karşılamak için ayı büyüklüğünde "süper domuz" yetiştiriyor
2 saat önce
Bir yılda Afrika domuz ateşi, Çin’deki domuz sürülerinin neredeyse yarısını öldürdü. Buna karşılık bazı çiftçiler, et talebini karşılamak için, hükümetin de desteğiyle, yarım ton ağırlığına kadar çıkan "süper domuz" yetiştirmeye başladı. Bu yeni nesil hayvanlar Okja filimi hatırlattı.
Bir yılda Afrika domuz ateşi hastalığı, Çin'deki domuz sürülerinin neredeyse yarısını öldürdü. Buna karşılık bazı çiftçiler, et talebini karşılamak için, hükümetin de desteğiyle, yarım ton ağırlığına kadar çıkan "süper domuz" yetiştirmeye başladı.
Ülkenin güneyindeki Guangksi Zhuang Bölgesi'ndeki bir çiftlikte, "kutup ayısı" büyüklüğünde domuz yetiştiren bir çiftlik bulunuyor. Çiftliğin sahibi Pang Cong, yetiştirdiği dev domuzların satışından yaklaşık 10 bin yuan (8200 TL) elde ediyor, bu Çin'de 3 asgari ücret değerine geliyor.
Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 09:21
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