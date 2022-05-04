Çin, Everest Dağı'na "dünyanın en yüksek meteoroloji istasyonunu" kurdu - Son Dakika
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Çin, Everest Dağı'na "dünyanın en yüksek meteoroloji istasyonunu" kurdu

04.05.2022 17:35
Çin, Everest Dağı'na "dünyanın en yüksek meteoroloji istasyonunu" kurdu

Çinli bilim insanları Everest Dağı'na en yüksek irtifadaki meteoroloji gözlem istasyonunu kurdu.

Çinli bilim insanları Everest Dağı'na en yüksek irtifadaki meteoroloji gözlem istasyonunu kurdu.

Yerel basındaki haberlere göre, buzul bilimci Yao Tandong önderliğindeki araştırma ekibi, bugün yaptıkları tırmanışta istasyonu 8 bin 800 metre irtifaya konuşlandırdı.

Yeni istasyon, ABD ve İngiltere'den bilim insanlarının 2019'da 8 bin 430 metrede kurdukları "Balkon İstasyonu" adı verilen üniteyi geride bırakarak en yüksek irtifadaki meteoroloji istasyonu oldu.

12 kişilik ekip, 8 bin 300 metrede kurdukları geçici kamptan yerel saatle 3.00'te hareket ederek saat 13.00'te istasyonun kurulumunu tamamladı.

Dünyanın en yüksek zirvesi olan Everest'teki buzul kalınlığını ölçecek hassas radar donanımına sahip istasyon, Asya'daki 10'dan fazla büyük nehre su sağlayan bölgenin iklimi ve buz örtüsünün durumuna dair veri sağlayacak.

Çin'in "Zirve Görevi"

Çinli bilim insanları, "Zirve Görevi" adını verdikleri araştırma projesi kapsamında Everest Dağı'nda 5 bin 200 ila 8 bin 800 metre irtifalarında 8 meteoroloji gözlem istasyonu kurmayı planlıyor. İstasyonlardan 4'ünün 7 bin metre irtifanın üzerinde olması hedefleniyor.

28 Nisan'da başlayan keşif görevine 16 araştırma grubu oluşturan 270'den fazla araştırmacı katılıyor.

Proje lideri Yao, Çin haber ajansı Xinhua'ya verdiği özel mülakatta, Everest Dağı'nın içinde yer aldığı Çinghay- Tibet Platosunun dünyanın en büyük nehirlerine kaynak olmasının yanı sıra "biyo-çeşitlilik açısından Dünya'nın bir minyatürü" niteliğinde olduğunu vurguladı.

Dünyanın en yüksek noktası olan Everest Dağı'nın zirvesi, Çinli ve Nepalli bilim insanlarının 2020'de yaptıkları ortak çalışma sonunda 8 bin 848 metre 84 santimetre olarak ölçülmüştü.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Everest Dağı, Meteoroloji, Araştırma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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