Çin, Everest Dağı'nın kuzey yamacını dağcılara açtı - Son Dakika

Çin, korona virüs salgını nedeniyle geçtiğimiz yıl kapatılan Everest Dağı'nın kuzey yamacını dağcılara yeniden açtı.

Dünyanın deniz seviyesinin üzerindeki en yüksek yeri olan Himalayalar'daki Everest Dağı, geçtiğimiz yıl korona virüs salgını nedeniyle turlara kapatılmıştı. Çinli yetkililer tarafından yapılan açıklamada, Everest Dağı'nın kuzey yamacının dağcılara tekrar açıldığı bildirildi. Tibet'te Qomolongma olarak bilinen zirveye tırmanmak için 38 dağcıya enfeksiyon riski düşük olan bölgelerinden gelmesi ve sağlık raporu göstermesi şartıyla tırmanış için izin verildiği belirtildi.

NEPAL, DAĞIN GÜNEY TARAFINI NİSAN AYINDA AÇMIŞTI

Nepal'de Nisan ayının ikinci haftası dağcılara yeniden açılan Everest Dağı'nda 20 Nisan'da ilk korona virüs vakası tespit edilmiş, testi pozitif çıkan Norveçli dağcı Erlend Ness karantinaya alınmıştı. 5 Mayıs'ta ise dağdaki kamplarda vaka sayısının daha da arttığı belirtilmiş, kamplarda kalan dağcıların gönderildiği Katmandu'daki hastanelerde 17 doğrulanmış korona virüs vakası bulunduğu açıklanmıştı.

(İHA)