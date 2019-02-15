Son Dakika Haberleri: Çin, Everest Dağını "Çöp" Nedeniyle Turistlere Kapattı

Çin, Everest Dağını "Çöp" Nedeniyle Turistlere Kapattı

5 dakika önce

Çin'in, Everest dağının Tibet Özerk Bölgesi'nde bulunan kısmını "biriken çöpler" nedeniyle turistlere kapattığı bildirildi.

Çin, Everest Dağını
Çin'in, Everest dağının Tibet Özerk Bölgesi'nde bulunan kısmını "biriken çöpler" nedeniyle turistlere kapattığı bildirildi.

South China Morning Post gazetesinin haberine göre, geçen ay sonunda alınan ve daha sonra kamuoyuna duyurulan karar çerçevesinde 5 bin 200 metreden yüksek alanlar, ekolojik koruma gerekçesiyle turist ziyaretine daimi olarak kapatıldı.

Kararın alınmasında, geçen yıl 5 bin 200 metreden yüksek bölgelerde 8,4 ton, daha alt bölgelerde ise 335 ton çöp toplanması etkili oldu.

Karara göre 5 bin 200 metre ve alt kısımlara tırmanacak kişilerden çöplerini geri getirmeleri gerekecek.

Tırmanma izni olan dağcılar, 5 bin 200 metreden yükseğe tırmanabilecek.

Dağın Tibet kısmından tırmanacak kişilerin sayısı ise bu yıl için 300 ile sınırlandırıldı.

Çin Dağcılık Cemiyetinin verilerine göre geçen 8 yılda 40 ülkeden 20 binden fazla kişi, Everest Dağı'na tırmandı.

Dünyanın zirvesi olarak bilinen Everest Dağı, Nepal ile Çin sınırı arasında yer alıyor.

Çin'de dağa tırmanışlar Tibet Özerk Bölgesi'nden yapılıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 01:41 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Galatasaray - Benfica Maçına Yabancı Basından Büyük İlgi CHP'nin Tartışmalı Adayı Mehmet Fatih Bucak, Genel Merkez'de Yeniden Değerlendirilecek

Kavgada Aldığı Darbeyle Bayılan Gencin, Yüzündeki İfade Olay Oldu Şişli Belediyesi'nde Yangın Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.2.2019 13:46:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çin, Everest Dağını "Çöp" Nedeniyle Turistlere Kapattı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]