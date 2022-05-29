Çin Eximbank Dış Ticarete Destek Çabalarını Artırdı - Son Dakika
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Çin Eximbank Dış Ticarete Destek Çabalarını Artırdı

29.05.2022 14:59
Çin Eximbank Dış Ticarete Destek Çabalarını Artırdı

BEİJİNG, 29 Mayıs (Xinhua) -- Devlete ait bir politika bankası olan Çin İhracat-İthalat Bankası (Çin EximBank), ekonominin temel dayanaklarından dış ticareti istikrara kavuşturmak ve geliştirmek için finansal desteği artırdı.

BEİJİNG, 29 Mayıs (Xinhua) -- Devlete ait bir politika bankası olan Çin İhracat-İthalat Bankası (Çin EximBank), ekonominin temel dayanaklarından dış ticareti istikrara kavuşturmak ve geliştirmek için finansal desteği artırdı. Bankanın henüz geri ödenmemiş dış ticaret kredileri, bu yılın başından bu yana 152 milyar yuan artarak Nisan ayı sonu itibarıyla 2,55 trilyon yuan (yaklaşık 377,67 milyar ABD doları) seviyesinde gerçekleşti.

Banka, dış ticaret işletmelerinin finansman maliyetlerini düşürme çalışmaları kapsamında bu yıl kredi desteğinin artırılması, tercihli fiyatlandırma ve işlem ücretlerinin kaldırılması gibi önlemler aldı. En son veriler, Çin'in dış ticaretinin Kovid-19'un yeniden yükselmesi ve dış karışıklıklar nedeniyle darbe aldığını ve Nisan'da büyümenin yavaşladığını gösteriyor. Çin hükümeti bu hafta başında, sektörün zorlukları aşmasına yardımcı olmak amacıyla önemli dış ticaret işletmeleri için gelişmiş hizmetler ve kargo için engelsiz lojistik öngören bir yönerge yayınladı.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, İhracat, Nisan, Mayıs, Güncel, Son Dakika

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