Çin Eximbank, Salgınla Mücadele Çabalarına Yardımcı Olmak İçin Tahvil Çıkardı - Son Dakika

BEİJİNG, 2 Mayıs (Xinhua) -- Devlete ait bir politika bankası olan Çin İhracat-İthalat Bankası (Çin EximBank), salgınla mücadele çabalarına yardımcı olmak ve Shanghai'ın günlük tedarikini sağlamak için 5 milyar yuan (yaklaşık 755,55 milyon ABD doları) değerinde özel tahviller çıkardı. Bankaya göre, faiz oranı yüzde 1,74 olan bir yıllık tahviller sayesinde toplanan para, pandemi kontrolünü desteklemek ve Shanghai'daki işletmelerin tedarik zinciri üretimini sürdürebilmesi amacıyla kullanılacak. Çin EximBank, son enfeksiyon dalgasından bu yana Shanghai'daki işletmelere toplam 19,4 milyar yuan kredi sağlandığını bildirdi. Belediye Sağlık Komisyonu, Shanghai'da Cumartesi günü yerel kaynaklı 788 teyitli ve 7.084 semptom göstermeyen Kovid-19 vakası bildirildiğini açıkladı.