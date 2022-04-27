Çin, Felsefe ve Sosyal Bilimlerdeki Araştırmaları İleri Taşıyacak - Son Dakika

BEİJİNG, 27 Nisan (Xinhua) -- Çinli yetkililer, 14. Beş Yıllık Plan dönemi (2021-2025) sırasında felsefe ve sosyal bilimleri geliştirmeye yönelik bir planı Çarşamba günü yayınladı. Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Ofisi tarafından yayınlanan planda, ülkenin dikkate değer akademik çerçeveleri olan, güçlü akademik kapasitelere, yüksek araştırma seviyelerine ve uluslararası etkiyle donatılmış Çin özelliklerine sahip felsefe ve sosyal bilimleri geliştirmeyi hedeflediği kaydedildi.

Marksizm araştırmalarına, Marksizm'i Çin'in koşullarına uyarlamaya ve onu güncel tutmaya daha fazla kaynak ayrılacak. Ülke, bir disiplin sistemi, akademik sistem ve Çin'in özelliklerine sahip felsefe ve sosyal bilimlere ait tez sistemi kurmak ve bağımsızlıklarını, yaratıcılıklarını, yerel bağlama uyum sağlama yeteneklerini ve rekabet güçlerini artırmak yönündeki çabalarını artıracak. Aynı zamanda, ülkenin karar alma süreci, yönetişimi ile ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkıda bulunmak için Çin'e dair özelliklere sahip yeni düşünce kuruluşları inşa etme çabaları da hızlandırılacak.