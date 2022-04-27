Çin, Felsefe ve Sosyal Bilimlerdeki Araştırmaları İleri Taşıyacak - Son Dakika
Üye Girişi

Çin, Felsefe ve Sosyal Bilimlerdeki Araştırmaları İleri Taşıyacak

27.04.2022 21:34
Çin, Felsefe ve Sosyal Bilimlerdeki Araştırmaları İleri Taşıyacak

BEİJİNG, 27 Nisan (Xinhua) -- Çinli yetkililer, 14. Beş Yıllık Plan dönemi (2021-2025) sırasında felsefe ve sosyal bilimleri geliştirmeye yönelik bir planı Çarşamba günü yayınladı.

BEİJİNG, 27 Nisan (Xinhua) -- Çinli yetkililer, 14. Beş Yıllık Plan dönemi (2021-2025) sırasında felsefe ve sosyal bilimleri geliştirmeye yönelik bir planı Çarşamba günü yayınladı. Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Ofisi tarafından yayınlanan planda, ülkenin dikkate değer akademik çerçeveleri olan, güçlü akademik kapasitelere, yüksek araştırma seviyelerine ve uluslararası etkiyle donatılmış Çin özelliklerine sahip felsefe ve sosyal bilimleri geliştirmeyi hedeflediği kaydedildi.

Marksizm araştırmalarına, Marksizm'i Çin'in koşullarına uyarlamaya ve onu güncel tutmaya daha fazla kaynak ayrılacak. Ülke, bir disiplin sistemi, akademik sistem ve Çin'in özelliklerine sahip felsefe ve sosyal bilimlere ait tez sistemi kurmak ve bağımsızlıklarını, yaratıcılıklarını, yerel bağlama uyum sağlama yeteneklerini ve rekabet güçlerini artırmak yönündeki çabalarını artıracak. Aynı zamanda, ülkenin karar alma süreci, yönetişimi ile ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkıda bulunmak için Çin'e dair özelliklere sahip yeni düşünce kuruluşları inşa etme çabaları da hızlandırılacak.

YORUMLAR
500
Xi, Modern Altyapı Sisteminin Kurulması Yönünde Çaba Gösterilmesi Çağrısında Bulundu Xi, Modern Altyapı Sisteminin Kurulması Yönünde Çaba Gösterilmesi Çağrısında Bulundu Çin, Küresel Güvenlik İnisiyatifi'nin Uygulanması İçin Uluslararası Toplumla Birlikte Çalışmaya Hazır Çin, Küresel Güvenlik İnisiyatifi'nin Uygulanması İçin Uluslararası Toplumla Birlikte Çalışmaya Hazır

Çin Halk Cumhuriyeti, Togo Cumhuriyeti, Araştırma, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel Çin, Felsefe ve Sosyal Bilimlerdeki Araştırmaları İleri Taşıyacak - Son Dakika


Son Dakika
21:34 Elazığ Belediye Başkanı Şerifoğullarıile depremzede arasındaki duşakabin tartışması tepkiye yol açtı
21:09 Kırıkkale'de camdan fırlayan sürücü yaşamını yitirdi!
21:04 İşte Babacan'ın anketi! DEVA'nın hedefinde yüzde 15'lik eski AK Parti seçmeni var
20:37 Aydın'da Ümit Özdağ'ı sinirlendiren soru! Soruları yanıtsız bırakıp şehirden ayrıldı
20:28 Yusuf Yazıcı'nın menajeri transferi resmen doğruladı!
20:18 Düğün öncesi gelin tarafından damada gönderilen talep listesi, sosyal medyada gündem oldu
19:54 Yapılan ankete göre Türkiye'de "Spor kulübü" denince akla ilk gelen takım belli oldu
19:52 İBB, teröristle fotoğrafı ortaya çıkan çalışanının adli sicil kaydını paylaştı
19:32 Serel Yereli bir takipçisinin "Oruç" hatırlatmasına verdiği tepkiyle gündeme oturdu
19:10 Fatih Terim'in Galatasaray'a dönüp dönmeyeceği hakkında Eşref Hamamcıoğlu net konuştu: Hayır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2022 21:49:18. #1.13#
SON DAKİKA: Çin, Felsefe ve Sosyal Bilimlerdeki Araştırmaları İleri Taşıyacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement