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Çin, Filipinler'in af çağrılarına rağmen uyuşturucu kaçakçılarını idam etti - Son Dakika

Çin, Filipinler'in af çağrılarına rağmen uyuşturucu kaçakçılarını idam etti

Filipinler'in defalarca tekrarladığı af çağrılarına rağmen Çin'in iki uyuşturucu kaçakçısını idam ettiği bildirildi. Filipinler Dışişleri Bakanlığı, kaçakçıların cezalarının müebbet hapse çevrilmesi için defalarca başvuru yapılmasına rağmen sonuç alınamadığını belirtti. Çin hükümeti, kendi iç yasalarını gerekçe göstererek idam kararını icra etti. Filipinler, vatandaşlarına yardımcı olmak için tüm yolları deneyeceğini vurguladı.

Çin, Filipinler\'in af çağrılarına rağmen uyuşturucu kaçakçılarını idam etti
02.12.2023 - 16:15,
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Filipinler'in defalarca tekrarladığı af çağrılarına rağmen Çin'in iki uyuşturucu kaçakçısını idam ettiği bildirildi.

Filipinler Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu kaçakçıların insani gerekçelerle cezalarının müebbet hapse çevrilmesi için Çin makamlarına defalarca başvuru yapılmasına karşın sonuç alınamadığı kaydedildi.

Açıklamada, Çin hükümetinin kendi iç yasalarını gerekçe göstererek Filipinli iki uyuşturucu kaçakçısı hakkındaki idam kararını icra ettiği belirtildi.

Filipinler'in denizaşırı ülkelerdeki vatandaşlarına yardımcı olmak için mümkün olan tüm yollara başvuracağına işaret edilen açıklamada, "Nihayetinde bu davalarda Filipinler değil, yabancı ülkelerin yasaları ve egemen kararları geçerli olacaktır." ifadesi kullanıldı.

Ayrıca söz konusu kişilerin hukuk mücadelelerine finansman sağlamak dahil mümkün olan her türlü yardımın da sağlandığı aktarıldı.

Öte yandan, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Teresita Daza, Çin'de iki Filipinler vatandaşının daha hakkında idam kararı bulunduğunu, bu kararın temyize götürüldüğünü ve nihai inceleme aşamasında olduğu bilgisini paylaştı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Çin, Filipinler'in af çağrılarına rağmen uyuşturucu kaçakçılarını idam etti - Son Dakika
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