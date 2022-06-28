Çin, Filistin-İsrail Meselesinde Acil ve Kararlı Adımlar Atılması Çağrısı Yaptı

Çin'in BM Daimi Temsilcisi, "Şu an için gerekli olan, Filistin- İsrail durumunun tamamen raydan çıkmasını önleyecek acil ve kararlı eylemlerdir" dedi.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 27 Haziran (Xinhua) -- Çin'in BM Daimi Temsilcisi Zhang Jun Pazartesi günü, işgal altındaki Filistin topraklarında kötüleşen durumdan duyduğu derin endişeyi dile getirdi ve uluslararası toplumu Filistin-İsrail meselesinin tamamen raydan çıkmasını önlemek için acil ve kararlı adımlar atmaya çağırdı. Zhang, Güvenlik Konseyi'nde Filistin sorunu da dahil Ortadoğu'daki durum konusunda yaptığı konuşmada, sürekli genişleyen İsrail yerleşimlerinin "Filistin topraklarına ve doğal kaynaklarına tecavüz etmesinin ve Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkını baltalamasının" endişe verici olduğunu söyledi.

Zhang, "Genişleyen yerleşimin her karışında, iki devletli bir çözüme ulaşma olasılığını daha da zorlaştırıyor. İsrail'i 2334 sayılı Karara yönelik itaatsizliğine son vermeye, tüm yerleşim faaliyetlerini durdurmaya ve iki devletli çözüm temelini daha fazla baltalamaya son vermeye çağırıyoruz" dedi. Son zamanlarda işgal altındaki topraklardaki güvenlik durumunun patlamaya hazır olmaya devam ettiğini kaydeden Zhang, Çin'in İsrail güvenlik güçleri ve yerleşimcilerin devam eden ve aralarında çocukların da bulunduğu Filistinliler arasında ağır kayıplara yol açan şiddetini sert şekilde kınadığını söyledi. Çinli temsilci, İsrail'i El Cezire muhabiri Şirin Ebu Akile'nin öldürülmesine ilişkin ceza soruşturmasını en kısa sürede başlatmaya ve hesap verilebilirliği sağlamak için bulgularını yayınlamaya çağırdı. "Filistin meselesi, uluslararası adalet ve hakkaniyetin önemli bir sınavıdır" diyen Zhang, bölük pörçük kriz yönetiminin kapsamlı ve adil bir çözümün yerini tutamayacağını vurguladı.

Çin'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Zhang Jun, New York'taki BM Genel Merkezi'nde düzenlenen BM Genel Kurulu toplantısında konuşuyor, 8 Haziran 2022. (Fotoğraf: Xie E/Xinhua)

Zhang, sınırlı ekonomik ve insani önlemlerin siyaset ve güvenlik açığını gideremeyeceğini ve bireysel ulusal politikaların, aralarında Güvenlik Konseyi ve Genel Kurul tarafından birbiri ardına kabul edilen kararların da bulunduğu uzun süredir var olan uluslararası fikir birliğinin ve çok taraflı sürecin yerini alamayacağını da sözlerine ekledi. Zhang, "Şu an için gerekli olan, Filistin-İsrail durumunun tamamen raydan çıkmasını önleyecek acil ve kararlı eylemlerdir" dedi. Zhang, Çin'in uluslararası toplumu, özellikle ilgili taraflar üzerinde kilit etkiye sahip olanları Ortadoğu'daki barış süreci için samimi çaba göstermeye çağırdığını söyledi.

Bunun, diyalog için sözde koşulların olgunlaşmasını beklemek yerine, iki devletli çözümü acilen teşvik etmek anlamına geleceğini belirten Zhang, "Bu, bir tarafın güvenliğinin diğerinin güvensizliği üzerine inşa edilmesine üstü kapalı olarak izin vermek yerine, hem Filistin hem de İsrail'in güvenlik endişelerine eşit önem vererek güvenliğin bölünmezliği kavramına bağlı kalmak anlamına gelir" dedi. "Bu aynı zamanda, barış sürecini daha da karmaşık hale getiren değişken politikaya izin vermek yerine sorumlu bir tutum içinde sebat etmek anlamına gelir" diyen Zhang, bunun aynı zamanda Güvenlik Konseyi'nin Filistin-İsrail sorununu ele alma şekline uzun süreli engeller koyma uygulamasına girişmek yerine, çifte standardı ortadan kaldırmak ve objektif ve tarafsız bir konumu sürdürmek anlamına geldiğini de vurguladı.

Zhang, Çin'in uluslararası toplumun sorumlu bir üyesi olarak her zaman barış ve adaletin tarafında, insan vicdanı ve hakkaniyetin tarafında, tarihin doğru tarafında yer alacağını söyledi. Zhang sözlerini, "Filistin halkının meşru ulusal haklarını geri kazanması için haklı davasını sıkı bir şekilde destekleyeceğiz ve Ortadoğu'da kapsamlı, adil ve kalıcı barışı elde etmek için aralıksız çaba göstermeye devam edeceğiz" diyerek tamamladı.