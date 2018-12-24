Çin Finans Piyasasını Dışa Açmaya Devam Ediyor

Kısa süre önce düzenlenen Çin Merkezi Ekonomi Çalışmaları Toplantısı'nda Çin ekonomisinin 2019'da büyüme haritası çizildi.

Buna göre, Çin, yeni yılda büyük ekonomik risklerle mücadelesini kuvvetlendirerek, kaldıraç azaltmayı sürdürüp finans piyasasındaki anormal dalgalanmaları önlemek suretiyle finans sisteminin reel ekonomiye hizmet gücünü iyileştirecek.

Çin Bankacılık ve Sigortacılık Denetleme Komitesi Başkan Yardımcısı Liang Tao konu hakkında basına demeç verdi.Liang Tao, verdiği demeçte şu anda Çin'in bankacılık sektörünün 260 trilyon yuanlık toplam varlığıyla dünya birincisi konumunda bulunduğunu söyledi. Ayrıca Çin'in toplam 18 trilyon yuanlık varlığıyla dünyanın ikinci büyük sigortacılık piyasası haline geldiğini ifade eden Liang Tao, bankaların ve sigorta şirketlerinin yönetim mekanizmasının iyileştirildiğine dikkat çekti.

Adı geçen iki sektörün yeterli sermaye ve ödeme kapasitesine sahip olduğunu belirten Liang, varlıklarının kalitesi, likiditesi ile yönetim verimliliğinde istikrarın görüldüğünü söyledi.

Liang Tao, bunlarla birlikte, Çin'de finansal ürünler ve hizmetlerin de zenginleştiğine, teknolojinin finans sektöründe daha geniş çapta kullanıldığına işaret etti.

2018 yılının ilk 11 ayında Çin'in bankalarında verilen kredilerin 14,8 trilyon yuan tutarına ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre 1,5 trilyon yuan arttığını kaydeden Liang, tüm toplum için 6165 trilyon yuanlık risk sigortası sağlandığını ifade etti.

Çin Komünist Partisi Merkezî Maliye ve Ekonomi Komitesi Ofisi Başkan Yardımcısı Han Wenxiu basına verdiği demeçte, para politikasının ihtiyatlı olacağını ve likiditenin makul oranda uygulanacağını söyledi. Para politikasının aktarım mekanizmasının iyileştirileceğinin altını çizen Han, doğrudan finansman orantısını artıracaklarını dile getirdi.

Özellikle özel işletmeler ile mikro ve küçük ölçekli işletmelerin finansman sıkıntısına çözüm getirileceğini anlatan Han, finans sisteminde reformu sürdüreceklerini kaydetti.

Han ayrıca özel bankalarla mahalle bankalarının gelişmesinin teşvik edileceğine dikkat çekerek, şehir ve köylerdeki ticari bankalar ile tarım kredi kooperatiflerinin asıl görevlerine geri döndürüleceğini sözlerine ekledi.