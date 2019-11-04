Son Dakika Haberleri: Çin, fındık ihracatında Almanya ve İtalya'yı zorluyor
Son Dakika Ekonomi Çin, fındık ihracatında Almanya ve İtalya'yı zorluyor

Çin, fındık ihracatında Almanya ve İtalya'yı zorluyor

6 saat önce

Karadeniz İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı İlyas Edip Sevinç, fındık ihracatının rekorlar kırmaya devam ettiğini belirterek, 2019-20 sezonunda Ekim ayı sonu itibariyle 99 bin 891 ton iç fındık ihracatı gerçekleştirildiğini, bu ihracat karşılığında 641 milyon dolar döviz girdisi...

Çin, fındık ihracatında Almanya ve İtalya'yı zorluyor, System.String[]

Karadeniz İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı İlyas Edip Sevinç, fındık ihracatının rekorlar kırmaya devam ettiğini belirterek, 2019-20 sezonunda Ekim ayı sonu itibariyle 99 bin 891 ton iç fındık ihracatı gerçekleştirildiğini, bu ihracat karşılığında 641 milyon dolar döviz girdisi sağlandığını açıkladı.


Sevinç, bir önceki sezon rakamları ile karşılaştırıldığında miktar bazında yüzde 72, değer bazında ise yüzde 106 artış gerçekleştiğini kaydetti.


Çin, fındığı sevdi


2019-20 sezonunun ilk iki ayında Çin Halk Cumhuriyeti'ne fındık ihracatının yüzde 153 oranında artış gösterdiğini belirten Sevinç, "Çin'e fındık ihracatı 4 bin 117 ton iç fındık seviyesine ulaştı. Diğer taraftan yıllık bazda ihracat verileri incelendiğinde 2019 yılı Ocak-Ekim döneminde Çin Halk Cumhuriyeti'ne 9 bin 55 ton iç fındık seviyesinde ihracat gerçekleştirildi" dedi.


Sevinç, "Bu bir rekordur. 2019 yılını rekor seviyede bir ihracatla kapanacağı kesinleşti. Yakın gelecekte Çin Halk Cumhuriyeti'nin Almanya ve İtalya'nın arkasından 3. sıraya yerleşeceğinin emareleri görülüyor. Tüm bu gelişmelere bağlı olarak ülkemiz fındık kalitesi ve tedarikinde sıkıntılar yaşanmaması için ilgili paydaşlar nezdinde gerekli önlem ve politikaların ivedilikle geliştirilmesi gerekir" - ORDU

Karadeniz, İhracat, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 03:32 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Birçok kişi bilmiyor ama iki ya da üç maaş alma hakkı var! İşte detaylar
Bolluk yaşanan hamsinin kilosu 5 TL'ye düştü Bakan Albayrak: Enflasyonda yıl sonu hedefini tutturacağız Almanya İçişleri Bakanlığı'ndan skandal açıklama: Camilerin korunmasından biz değil, eyalet yönetimleri sorumlu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2019 22:08:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çin, fındık ihracatında Almanya ve İtalya'yı zorluyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]