Çin, Gaofın serisi JILIN-1 yer gözlem uydularını fırlattı - Son Dakika
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Çin, Gaofın serisi JILIN-1 yer gözlem uydularını fırlattı

01.05.2022 11:56
Çin, Gaofın serisi JILIN-1 yer gözlem uydularını fırlattı

Çin, Gaofın yer gözlem uydu ağının parçasını oluşturacak 5 adet JILIN-1 uydusunu uzaya gönderdi.

Çin, Gaofın yer gözlem uydu ağının parçasını oluşturacak 5 adet JILIN-1 uydusunu uzaya gönderdi.

Xinhua ajansının haberine göre, uydu, Long March (Uzun Yürüyüş) 11 roketiyle Doğu Çin Denizi'nde kurulan platformdan fırlatıldı.

Uyduların planlanan yörünge konumuna ulaştığı bildirildi.

Fırlatış, Long March roketleriyle yapılan 418'inci başarılı uzay görevi oldu.

Uyduların arazi takibi, kent planlama ve afet izleme amaçlarına yönelik uzaktan algılama hizmetleri sağlaması amaçlanıyor.

Çin, Gaofın uydularını ilk kez Dünya'yı uydudan daha net gözlemleyebilmek amacıyla 2010'da üretmeye başlamış, ilk uydu Gaofın-1 2013'te uzaya gönderilmişti.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çin, Gaofın serisi JILIN-1 yer gözlem uydularını fırlattı - Son Dakika


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