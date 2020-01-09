Çin gelecek hafta ABD ile ticaret anlaşması imzalayacak

Çin Ticaret Bakanlığı, 15 Ocak'ta ABD ile imzalanacak olan ticaret anlaşması için Çin delegasyonunun gelecek hafta Washington'a gideceğini duyurdu.

Bakanlık açıklamasına göre, Washington yetkililerinin daveti üzerine Çin Başbakan Yardımcısı Liu He, ticaret anlaşmasının imzalanması için 13-15 Ocak tarihlerinde Washington'a gidecek olan delegasyona öncülük edecek.