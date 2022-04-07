Çin gemisinin, bilim insanlarının bulunduğu araştırma gemisini günlerce taciz ettiği belirtildi - Son Dakika
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Çin gemisinin, bilim insanlarının bulunduğu araştırma gemisini günlerce taciz ettiği belirtildi

07.04.2022 11:53
Çin gemisinin, bilim insanlarının bulunduğu araştırma gemisini günlerce taciz ettiği belirtildi

Çin'e ait bir sahil güvenlik gemisinin, Filipinli ve Tayvanlı bilim insanlarının bulunduğu araştırma gemisini günlerce taciz ettiği ifade edildi.

Çin'e ait bir sahil güvenlik gemisinin, Filipinli ve Tayvanlı bilim insanlarının bulunduğu araştırma gemisini günlerce taciz ettiği ifade edildi.

Filipinler Ulusal Jeoloji Bilimleri Enstitüsü'nden Carla Dimalanta, yaptığı açıklamada, geçen ay bir Çin sahil güvenlik gemisinin, Filipinli ve Tayvanlı bilim insanlarının kuzey Filipinler'in batısındaki denizaltı fay hatlarının araştırmasını yapmak için konuşlandırılan araştırma gemisini günlerce taciz ettiğini, bu durumun, gemidekiler arasında endişeye yol açtığını söyledi.

R/V Legend adlı gemideki bilim insanlarının, 25-30 Mart'ta Ilocos Sur eyaletindeki Vigan kenti açıklarında Çin sahil güvenlik gemisinin varlığına rağmen araştırmalarına devam ettiğini, ifade eden Dimalanta, araştırma gemisinin bilimsel ölçümler yapmak için denizaltına kablo yerleştirdiği sırada Çin gemisinin yakınlığının endişelere yol açtığını dile getirdi.

Filipinler Ulusal Jeoloji Bilimleri Enstitüsü ve Tayvan'daki Ulusal Merkez Üniversitesinin ortak yürüttüğü projeyle, bölgede gelecekte olabilecek depremleri ve tsunamileri tetikleyebilecek fay hatlarının ve diğer jeolojik özelliklerin haritalandırılması amaçlanıyor.

Araştırma gemisinin bölgede çalışmalarına 13 Nisan'a kadar devam etmesi bekleniyor.

Güney Çin Denizi anlaşmazlığı

Çin, 1947'de yayımladığı haritayla egemenlik ihtilaflarının yaşandığı Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde hak iddiasında bulunurken, yer altı kaynakları açısından zengin bölgede başta Filipinler olmak üzere aralarında Vietnam, Brunei ve Malezya'nın da bulunduğu komşu ülkelerle egemenlik tartışmaları yaşıyor.

Pekin yönetiminin, Güney Çin Denizi'ndeki egemenlik iddiasına dayanarak adalara üsler inşa etmesine, bölge ülkelerinin yanı sıra ABD de karşı çıkıyor.

Uluslararası kamuoyunda "Paracel" ve "Spratly" olarak bilinen takımadalar, Vietnam tarafından "Hoang Sa" ve "Truong Sa", Çin tarafından ise "Şişa" ve "Nanşa" olarak adlandırılıyor.

Uluslararası Tahkim Mahkemesi, 2016'da Filipinler'in başvurusuyla Çin'in, Güney ÇinDenizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal zemini olmadığına karar vermişti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çin gemisinin, bilim insanlarının bulunduğu araştırma gemisini günlerce taciz ettiği belirtildi - Son Dakika


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