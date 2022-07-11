Çin, Gençler Arasında Üreme Sağlığı Hizmeti Kampanyalarını Daha da Artırdı - Son Dakika
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Çin, Gençler Arasında Üreme Sağlığı Hizmeti Kampanyalarını Daha da Artırdı

11.07.2022 20:10
Çin, Gençler Arasında Üreme Sağlığı Hizmeti Kampanyalarını Daha da Artırdı

BEİJİNG, 11 Temmuz (Xinhua) -- Bu yıl Pazartesi gününe denk gelen 11 Temmuz, Dünya Nüfus Günü olarak kutlanıyor.

BEİJİNG, 11 Temmuz (Xinhua) -- Bu yıl Pazartesi gününe denk gelen 11 Temmuz, Dünya Nüfus Günü olarak kutlanıyor. Dünyanın en kalabalık ülkesi olarak Çin, son yıllarda başlattığı çeşitli üreme sağlığı hizmeti kampanyaları ile gençler arasında üreme sağlığını artırmak hedefiyle yöntemler keşfetmek için çaba gösteriyor. Çin Aile Planlama Birliği son on yılda 10.000'den fazla ilk ve orta okul ile 700 yüksekokula sağlık eğitimi hizmetlerinin yanı sıra üreme sağlığına ilişkin farkındalığı artırma, eğitim ve danışmanlık hizmetleri verdi. Birlik yetkilisi Hong Ping, söz konusu çabaların gençleri üreme sağlığı konusunda bilgilendirme, bu konuda olumlu ve sorumlu davranmaları yönünde eğitme ve onları istenmeyen gebelik ve kürtaj gibi meselelerden koruma amaçlı olduğunu belirtti.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya Nüfus Günü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin, Gençler Arasında Üreme Sağlığı Hizmeti Kampanyalarını Daha da Artırdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin, Gençler Arasında Üreme Sağlığı Hizmeti Kampanyalarını Daha da Artırdı - Son Dakika
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