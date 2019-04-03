Son Dakika Haberleri: Çin Genetiği Değiştirilmiş Yeni Bir Pirinç Türü Geliştirdi

Çin Genetiği Değiştirilmiş Yeni Bir Pirinç Türü Geliştirdi

1 saat önce

Çinli bilim adamlarının, ürün verimini düşürmeden bakteriyel hastalıklara karşı direnç geliştiren genetiği değiştirilmiş yeni bir pirinç türü ürettiği bildirildi.

Çin Genetiği Değiştirilmiş Yeni Bir Pirinç Türü Geliştirdi, System.String[]
Çinli bilim adamlarının, ürün verimini düşürmeden bakteriyel hastalıklara karşı direnç geliştiren genetiği değiştirilmiş yeni bir pirinç türü ürettiği bildirildi.

Çin haber ajansı Şinhua'da yer alan habere göre Nancing Ziraat Üniversitesine bağlı Devlet Tarımsal Ürün Genetiği ve Bitkisel Gen Kaynakları Laboratuvarında çalışmalar yürüten bilim adamları, genetiğiyle oynayarak hem verimliliği hem de hastalık direnci yüksek yeni bir pirinç türü üretmeyi başardı.

Yeni tür, "gen ifadesi" adı verilen, genlerin organizmada belirli bir işlevi yerine getiren protein yapılarına dönüştüğü süreçlerin bazıları kuvvetlendirilip bazıları baskılanacak ortaya çıkarıldı. Bu kapsamda bilim adamları, "Ideal Bitki Mimarisi1" (IPA1) adını verdikleri yüksek verim işlevini yerine getiren bir bitkisel genin ifadesini artırıp, "mikroRNA-156" (miR-156) adı verilen bakteri direnci işlevini yerine getirirken verimliliği düşüren bir başka bitkisel genin ise ifadesini baskıladı. Bu sayede miR-156'nın bakteriyel direnç özelliğinin IPA1'in artırılmış verimlilik özelliği tarafından bastırılması engellendi.

Bilim adamları genetiği değiştirilmiş yeni pirinç türüne "HIP" adını verdi.

Araştırmanın sonuçları "Nature Plants" dergisinde yayımlandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 12:57 Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Burak Özçivit Uzun Saçlarıyla Alay Konusu Oldu! Terim'den Muhabire: Sen de Öyle Bir Soru Sordun ki Altını Olanlar Dikkat! İşte Gram, Çeyrek ve Cumhuriyet Altını Fiyatları Buldukları Her Şeyi Yiyorlar! Bir Kent, Kara Çaylak Kuşları Yüzünden Diken Üstünde
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.4.2019 14:50:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çin Genetiği Değiştirilmiş Yeni Bir Pirinç Türü Geliştirdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]