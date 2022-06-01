Çin Gıda Tedarik Kapasitesini Artıracak Önlemleri Açıkladı - Son Dakika
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Çin Gıda Tedarik Kapasitesini Artıracak Önlemleri Açıkladı

01.06.2022 22:42
Çin Gıda Tedarik Kapasitesini Artıracak Önlemleri Açıkladı

BEİJİNG, 1 Haziran (Xinhua) -- Çinli yetkililer, ülkenin Kovid-19'un beraberinde getirdiği zorlukları göz önünde bulundurarak fiyatları sabit tutmak için gıda tedarik kapasitesini artıracağını söyledi.

BEİJİNG, 1 Haziran (Xinhua) -- Çinli yetkililer, ülkenin Kovid-19'un beraberinde getirdiği zorlukları göz önünde bulundurarak fiyatları sabit tutmak için gıda tedarik kapasitesini artıracağını söyledi. Çin Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı ile diğer hükümet organlarının Çarşamba günü ortak yayınladığı genelgede, Çin'in yerel yönetimleri tarladaki sebzelerin yüzölçümü, çeşitliliği, verimi ve eldeki su ile hayvansal ürün stokunun çeşitliliği ve çıktısı hakkında net bir tablo çizmeleri yönünde teşvik ettiği belirtildi. Genelgede, uygun kentlere müdahale kapasitesini artırmak için gıda ürünlerinde hem çeşitliliği hem de miktarı yükseltmeleri tavsiyesinde bulunuldu.

Yerelliklerde toptan satış pazarları, büyük gıda işleme firmaları, lojistik şirketleri ile üretim üsleri arasındaki koordinasyonu geliştirme ve çevrimiçi işlemler ile noktadan noktaya teslimatı teşvik etme çağrısında bulunan genelge, tarım arazileri ve sebze üslerinden toptan satış pazarları ile ekspres teslimata sorunsuz bir kanala ihtiyaç olduğunu vurgulayarak ilgili kurumları Kovid-19'un kontrolü bahanesiyle ulaşımı engellememeye çağırdı. Genelgede ayrıca, geniş bir tarımsal malzeme tedariki sağlama ve hasattan sonra gıda ürünlerini ayırma ve sınıflandırma, soğutma, paketleme ve ürünleri koruma dahil olmak üzere pazarlamak adına işletmeleri organize etme ihtiyacının altı çizildi.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Haziran, Hükümet, Tarım, Güncel, Son Dakika

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