Çin: 'Gizemli virüs'ün kurbanları 4'e yükseldi, Dünya Sağlık Örgütü acil toplanıyor - Son Dakika
Son Dakika Dünya Çin: 'Gizemli virüs'ün kurbanları 4'e yükseldi, Dünya Sağlık Örgütü acil toplanıyor - Son Dakika Dünya

Çin: 'Gizemli virüs'ün kurbanları 4'e yükseldi, Dünya Sağlık Örgütü acil toplanıyor

6 saat önce

Çin’in Vuhan kentinde aralık ayında tespit edilen SARS benzeri 'gizemli virüs' nedeniyle hayatının kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi. Dünya Sağlık Örgütü uluslararası acil durum değerlendirmesi yapmak üzere çarşamba günü toplanıyor.

Çin: 'Gizemli virüs'ün kurbanları 4'e yükseldi, Dünya Sağlık Örgütü acil toplanıyor, System.String[]

Çin'in Vuhan kentinde aralık ayında tespit edilen SARS benzeri 'gizemli virüs' nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi.


Dünya Sağlık Örgütü'nden (WHO) pazartesi günü yaptığı açıklamada salgının bir hayvandan yayılmış olma ihtimalinin yüksek olduğu ve yakın temasla insandan insana bulaşabildiğini açıkladı.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya Sağlık Örgütü, Wuhan, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 10:32 
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