Son Dakika Haberleri: Çin / Global Times: ABD ile anlaşmanın ilk aşaması yakında
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Çin / Global Times: ABD ile anlaşmanın ilk aşaması yakında

6 saat önce

Dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki ticaret görüşmelerinde, ilk aşamanın tamamlanıp imzalanmasına ilişkin tartışmalar, ABD ve Çin'den gelen karşılıklı açıklamalarla sürüyor.

Çin / Global Times: ABD ile anlaşmanın ilk aşaması yakında, System.String[]

Dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki ticaret görüşmelerinde, ilk aşamanın tamamlanıp imzalanmasına ilişkin tartışmalar, ABD ve Çin'den gelen karşılıklı açıklamalarla sürüyor.

Çin gazetesi Global Times'da yayımlanan habere göre, ABD ile yapılması beklenen ticaret anlaşmasında ilk aşama yakında imzalanacak.

Gazetenin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Medyada yayımlanan negatij yönlü haberlere karşın, Çin ve ABD ticaret anlaşmasının birinci aşamasını imzalamaya çok yakınlar; Çin, anlaşmanın ikinci aşamasına geçiş için verdiği sözlerin arkasındadır ve ABD ile eşit koşullarda anlaşmada bir üçüncü aşamadan da yanadır" denildi.

ABD Başkanı Donald Trump, potansiyel bir ABD-Çin ticaret anlaşmasında iyi ilerleme kaydedildiğini ancak kendisinin anlaşmayı sonuçlandırmak  isteyip istemediğine henüz karar vermediğini söyledi ve "Çin ile ticaret anlaşması çok iyi ilerliyor. Burada soru, benim  bu anlaşmayı yapmak isteyip istemediğim" diye konuştu.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien, Çin ile birinci  faz ticaret anlaşmasının yıl sonuna kadar imzalanmasının hala mümkün  olduğunu söyledi.

O'Brien yaptığı açıklamada, "Birinci faz ticaret anlaşmasının yıl  sonuna kadar yapılacağını umuyoruz. Hala bunun mümkün olduğunu düşünüyorum" diye konuştu. Bununla birlikte O'Brien, ABD'nin Hong Kong'da ve Güney Çin Denizi'nde yaşananlara gözlerini kapatmadığını da ifade etti.


Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Times, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 12:12 Kaynak: DHA
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