Son Dakika Haberleri: Çin gözaltısında "rakip" şüphesi

Çin gözaltısında "rakip" şüphesi

1 saat önce

Çin'de gözaltına alınan mermer ihracatçıları ile ilgili DÜNYA'ya açıklama yapan TÜMMER Başkanı Raif Türk, ihracatçıların durumunun bugün netleşmesini beklediklerini belirterek, yaşanan sıkıntıda rakiplerden şüphelendiklerini söyledi.

Çin gözaltısında
Çin'de gözaltına alınan mermer ihracatçıları ile ilgili DÜNYA'ya açıklama yapan TÜMMER Başkanı Raif Türk, ihracatçıların durumunun bugün netleşmesini beklediklerini belirterek, yaşanan sıkıntıda rakiplerden şüphelendiklerini söyledi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 08:40 

Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi
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