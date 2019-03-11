Çin gözaltısında "rakip" şüphesi
1 saat önce
Çin'de gözaltına alınan mermer ihracatçıları ile ilgili DÜNYA'ya açıklama yapan TÜMMER Başkanı Raif Türk, ihracatçıların durumunun bugün netleşmesini beklediklerini belirterek, yaşanan sıkıntıda rakiplerden şüphelendiklerini söyledi.
Çin
'de gözaltına alınan mermer ihracatçıları ile ilgili DÜNYA'ya açıklama yapan TÜMMER Başkanı Raif Türk, ihracatçıların durumunun bugün netleşmesini beklediklerini belirterek, yaşanan sıkıntıda rakiplerden şüphelendiklerini söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 08:40
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