Son Dakika Haberleri: Çin gümrük vergilerinin ertelenmesinden memnun
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Çin gümrük vergilerinin ertelenmesinden memnun

28 dakika önce

Çin, ABD'nin yeni ek gümrük vergilerinin ertelenmesini bir "iyi niyet" göstergesi olarak kabul ettiklerini ve gelecek görüşme sonrasında iptalini umduğunu duyurdu.

Çin gümrük vergilerinin ertelenmesinden memnun, System.String[]

– Çin, ABD'nin yeni ek gümrük vergilerinin ertelenmesini bir "iyi niyet" göstergesi olarak kabul ettiklerini ve gelecek görüşme sonrasında iptalini umduğunu duyurdu.

Çin Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülkenin orta düzey müzakerecilerinin ve ticaret ekiplerinin ABD'li meslektaşlarıyla görüşmelere devam ettiği, üst düzey görüşmelerin gelecekte yapılacağı belirtildi.

Bakanlığın açıklamasında, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'den gelen ürünlere uygulanası planlanan ek gümrük vergilerini iki hafta ertelemesinin olumlu karşılandığını ve gelecek ticaret görüşmesinden sonra tamamen iptal edilmesini umulduğu belirtildi.

- İstanbul

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 11:46 Kaynak: DHA
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