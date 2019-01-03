Çin, Gümrüksüz Sahaları Kapsamlı Biçimde Geliştiriyor
57 dakika önce
Çin, gümrük öncesi alanlarda iş ortamını iyileştirmek, ticaret ve yatırımı kolaylaştırmak amacıyla bir dizi destekleyici önlem alacak.
Bu alanda uluslararası liderlerin pratikleri izlenerek yerel satışlara ve gümrük muamelelerine ilişkin işlemler kolaylaştırılıyor. Bunlaradair açıklamalar, Başbakan Li Keqiang'ın başkanlık ettiği toplantı sonrasındaki bildiride verildi.
Bildiri, kapsamlı gümrük öncesi sahaların değerlendirilmesi yoluyla ülkenin ihracat ve yabancı yatırımının istikrarına katkı yapılmasının ve yerli talebin desteklenmesinin beklendiğini açıklıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 05:18 Kaynak: Bültenler
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