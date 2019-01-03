Son Dakika Haberleri: Çin, Gümrüksüz Sahaları Kapsamlı Biçimde Geliştiriyor

Çin, Gümrüksüz Sahaları Kapsamlı Biçimde Geliştiriyor

57 dakika önce

Çin, gümrük öncesi alanlarda iş ortamını iyileştirmek, ticaret ve yatırımı kolaylaştırmak amacıyla bir dizi destekleyici önlem alacak.

Çin, Gümrüksüz Sahaları Kapsamlı Biçimde Geliştiriyor, System.String[]

Bu alanda uluslararası liderlerin pratikleri izlenerek yerel satışlara ve gümrük muamelelerine ilişkin işlemler kolaylaştırılıyor. Bunlaradair açıklamalar, Başbakan Li Keqiang'ın başkanlık ettiği toplantı sonrasındaki bildiride verildi.

Bildiri, kapsamlı gümrük öncesi sahaların değerlendirilmesi yoluyla ülkenin ihracat ve yabancı yatırımının istikrarına katkı yapılmasının ve yerli talebin desteklenmesinin beklendiğini açıklıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 05:18 Kaynak: Bültenler

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