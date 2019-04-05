Son Dakika Haberleri: Çin, Güncellenmiş İş Klasmanınına Yeni Meslekler Ekliyor

Çin, Güncellenmiş İş Klasmanınına Yeni Meslekler Ekliyor

32 dakika önce

Yeni listeler 4 Nisan Perşembe günü İnsan Kaynakları ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Devlet Piyasa Denetimi Dairesi ve Ulusal İstatistik Ofisi tarafından sunuldu. Bu, 2015'ten bu yana listenin ilk güncellenişi.

Çin, Güncellenmiş İş Klasmanınına Yeni Meslekler Ekliyor, System.String[]

Çin Hükümeti tarafından yapılan iş ve meslek klasmanı listesine toplam 13 yeni "iş" eklendi. Yeni işler esas itibariyle yüksek teknoloji alanında olup yapay zekâ, büyük veri ve bulut bilgi işlem mühendisliği gibi görevleri içermektedir.

Yeni eklenen meslek dalları, Çin ekonomisinin son yıllardaki değişimini yansıtıyor. Dijital hizmet sektöründe patlama yaşandı; imalat sektöründe ise özerk robot gibi ileri otomasyon teknolojileri gittikçedaha çok kullanılıyor.

Devlet Ekonomik Araştırma Enformasyon Merkezi Başkan Vekili Yu Fengxia "Yeni iş alanları ülkede yalnızca istihdamı artırmakla kalmadılar, aynı zamanda istihdam kalitesini de geliştirdiler" dedi.

E-spor sektörüne ilişkin görevler, yeni meslek dalı listesine yapılan bir başka ek alanı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 03:12 Kaynak: Bültenler

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel
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