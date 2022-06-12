Çin, Güney Bölgelerindeki Şiddetli Yağışlar Nedeniyle Iv. Seviye Acil Tedbirler Aldı

BEİJİNG, 12 Haziran (Xinhua) -- Çin Su Kaynakları Bakanlığı Pazar günü ülkenin güney bölgelerinin gelecek günlerde şiddetli yağışların etkisi altında kalacağı tahminleri üzerine sel kontrolü için IV. seviye acil tedbirleri hayata geçirdi. Çin Meteoroloji İdaresi'ne göre, önümüzdeki iki gün ülkenin güneyindeki çok sayıda bölgede sağanak yağışların etkili olması, gök gürültülü yağışlar ve şiddetli fırtınanın etkili olması bekleniyor.

Sağanak yağış alan bazı nehirlerde su seviyesi uyarı seviyesini aşabilir ve seller görülebilir. Şiddetli yağmurlara karşı bakanlık, Fujian, Jiangxi, Hunan, Guangdong, Guangxi, Guizhou ve Yunnan dahil olmak üzere eyalet düzeyindeki yedi bölge için acil durum önlemleri aldı. Bakanlık ayrıca ilgili devlet kuruluşlarını, yağmur ve seldeki değişiklikleri yakından izlemeye, havza güvenliğini sağlamaya ve sel kontrolü ve önleme çalışmalarını güçlendirmeye çağırdı. Çin, en şiddetli seviye I olmak üzere dört kademeli bir sel kontrol acil tedbirler sistemine sahip.