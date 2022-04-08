Çin: Güney Çin Denizi'ndeki sorunlar uygun bir şekilde ele alınıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Çin: Güney Çin Denizi'ndeki sorunlar uygun bir şekilde ele alınıyor

08.04.2022 17:29
Çin: Güney Çin Denizi'ndeki sorunlar uygun bir şekilde ele alınıyor

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'ye iki ülkenin tartışmalı Güney Çin Denizi konusunu "uygun bir şekilde" ele aldığını söyledi.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'ye iki ülkenin tartışmalı Güney Çin Denizi konusunu "uygun bir şekilde" ele aldığını söyledi.

Duterte ile telefon görüşmesi yapan Şi, tarafların "ulaşılan fikir birliğinin yanı sıra iyi komşuluk ve dostlukla iş birliğine sadık kaldıklarını, görüş ayrılıklarını uygun şekilde ele almakta ısrar ettiklerini ve ortak kalkınma için birlikte çalışma konusunda ısrarcı olduklarını" söyledi.

Şi, "Güney Çin Denizi sorununu her iki tarafın da uygun bir şekilde ele alması, Çin-Filipinler iş birliğine önemli bir temel sağladı. Bu, iki halkın da yararına oldu ve bölgesel barış ve istikrarı etkin bir şekilde korudu." ifadelerini kullandı.

Çin'in Filipinler'e yönelik politikasının sürekliliğini ve istikrarını koruduğunu belirten Şi, "(Çin) İlişkilerin sürekliğini ve sağlam gelişimini desteklemek ve sürekli yeni bir seviyeye ilerlemek için Filipinler ile birlikte çalışmaya hazır." dedi.

Şi, Filipinler'in ABD ile arasındaki savunma iş birliği anlaşmasına da değinerek, son gelişmelerin "bölgesel güvenliğin askeri ittifakları güçlendirerek sağlanamayacağını" gösterdiğini belirtti.

Altı yıllık görev süresi haziranda dolacak Duterte, başkanlığının ilk yıllarında Rusya ve Çin ile yakın ilişkiler geliştirirken ABD'nin güvenlik politikalarını eleştiren bir tutum sergiliyordu.

Filipinler ve ABD arasında 1951'de imzalanan savunma iş birliği anlaşması, herhangi bir saldırı durumunda karşılıklı yardımda bulunulmasını öngörüyor.

ABD makamları da Güney Çin Denizi'nde oluşabilecek herhangi bir çatışma durumunda Filipinler'e her türlü askeri yardımı yapmaya hazır olduğuna dair açıklamalarda bulunmuştu.

Güney Çin Denizi anlaşmazlığı

Çin, 1947'de yayımladığı haritayla egemenlik ihtilaflarının yaşandığı Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde hak iddiasında bulunurken, yeraltı kaynakları açısından zengin bölgede başta Filipinler olmak üzere aralarında Vietnam, Brunei ve Malezya'nın da bulunduğu komşu ülkelerle egemenlik tartışmaları yaşıyor.

Pekin yönetiminin, Güney Çin Denizi'ndeki egemenlik iddiasına dayanarak adalara üsler inşa etmesine, bölge ülkelerinin yanı sıra ABD de karşı çıkıyor.

Uluslararası kamuoyunda "Paracel" ve "Spratly" olarak bilinen takımadalar, Vietnam tarafından "Hoang Sa" ve "Truong Sa", Çin tarafından ise "Şişa" ve "Nanşa" olarak adlandırılıyor.

Uluslararası Tahkim Mahkemesi, 2016'da Filipinler'in başvurusuyla Çin'in, Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal zemini olmadığına karar vermişti.

YORUMLAR
500
Tesla, Çin'de satılan 125 bin 785 otomobili geri çağırdı Tesla, Çin'de satılan 125 bin 785 otomobili geri çağırdı Çin'in ABD Büyükelçiliği, Washington'a Pelosi'nin Taiwan Ziyaretini İptal Etme Çağrısında Bulundu Çin'in ABD Büyükelçiliği, Washington'a Pelosi'nin Taiwan Ziyaretini İptal Etme Çağrısında Bulundu

Tam Gemi Şok Denemeleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Rodrigo Duterte, Filipinler, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çin: Güney Çin Denizi'ndeki sorunlar uygun bir şekilde ele alınıyor - Son Dakika


Son Dakika
17:34 Rusya'dan sivillerin bulunduğu tren garı saldırısıyla ilgili açıklama geldi: Saldırıyı Ukrayna gerçekleştirdi
17:32 Futbolu değiştirecek kural! Basketboldaki kural futbola uygulanacak mı?
17:07 Ukrayna'daki tren garı saldırısında 4'ü çocuk 39 ölü var! Doktorlar yetişemiyor
17:00 3 çocuk annesi kadın, kocasının silahıyla intihar etti!
16:26 Tatil için geldiği Türkiye'de ezan sesinden etkilendi, Müslüman oldu
16:22 İstanbul Valiliği'nden Galatasaray'a dava
16:20 Görenler gözlerine inanamadı! İstanbul Boğazı'ndan adeta apartman geçti
16:14 Manken Sevda Demirel Nisa bebek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Annelik yapmak istiyorum, lütfen bana verin
15:44 Dünyada bir ilk: ABB dizel otobüsleri elektrikliye dönüştürüyor! Mansur Yavaş test sürüşüne katıldı
15:41 Bu iddia çok konuşulur! Medipol Başakşehir'e 500 milyon dolarlık teklif
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2022 17:45:30. #1.11#
SON DAKİKA: Çin: Güney Çin Denizi'ndeki sorunlar uygun bir şekilde ele alınıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement