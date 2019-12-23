Çin, Güney Kore'nin Kuzey Kore ile iş birliğini destekliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çin, Güney Kore'nin Kuzey Kore ile iş birliğini destekliyor - Son Dakika

Çin, Güney Kore'nin Kuzey Kore ile iş birliğini destekliyor

6 saat önce

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Çin ve Güney Kore'nin, Kore Yarımadası konusunda tutumunun birbiriyle uyumlu olduğunu belirterek, "Çin, Güney Kore'nin Kuzey Kore ile ilişkilerini iyileştirmesini ve Kore Yarımadası'nın barış müzakerelerine ivme kazandırmasını destekliyor.

Çin, Güney Kore'nin Kuzey Kore ile iş birliğini destekliyor, System.String[]

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Çin ve Güney Kore'nin, Kore Yarımadası konusunda tutumunun birbiriyle uyumlu olduğunu belirterek, "Çin, Güney Kore'nin Kuzey Kore ile ilişkilerini iyileştirmesini ve Kore Yarımadası'nın barış müzakerelerine ivme kazandırmasını destekliyor." dedi.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Devlet Başkanı Şi, yarın ülkenin Sıçuan eyaletine bağlı Çıngdu'da düzenlenecek Çin-Japonya-Güney Kore Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Pekin'e gelen Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile Büyük Halk Salonu'nda görüştü.

Görüşmede, Güney Koreli mevkidaşı ile Kore Yarımadası'nın mevcut durumu hakkında görüş alışverişinde bulunan Şi, iki ülkenin Kore Yarımadası hakkındaki tutumunun ve çıkarlarının uyumlu olduğunu söyledi.

Çin lideri ayrıca, iki ülkenin Kore Yarımadası sorununun diyalog ve müzakere ile çözülmesini savunduğunu belirterek, "Çin, Güney Kore'nin Kuzey Kore ile ilişkilerini iyileştirmesini ve Kore Yarımadası'nın barış görüşmelerine ivme kazandırmasını destekliyor." ifadesini kullandı.

Görüşmede ayrıca, iki ülkenin karşılıklı serbest ticaret anlaşmasına yönelik müzakereleri hızlandırması, inovasyon ve Ar-Ge iş birliğini derinleştirmesi gerektiğini vurgulayan Şi, "Güvenlik iş birliği, sınır ötesi suçlarla mücadele, iki toplumun sosyal istikrar ve uyumunu korumaya yönelik kanuni süreç hızlandırılmalı." görüşünü dile getirdi.

Bununla birlikte dünyada mevcut durumda korumacılık, tek taraflılık ve zorba hareketlerin küresel yönetişime zarar verdiğini, dünyanın barış ve istikrarını tehdit ettiğini kaydeden Şi, tüm ülkelerle karşılıklı fayda, ortak fırsat paylaşımı ve sorumluluk alma çerçevesinde birlikte çalışmaya hazır olduklarını aktardı.

Güney Kore Devlet Başkanı Moon da Çin'in, Kore Yarımadası sorununun çözülmesi konusunda olumlu rol olmasından dolayı Pekin yönetimini takdir ettiklerini kaydetti.

Yarımadanın barışçıl çözüm sürecinde edinilen fırsatların kolay kazanılmadığını belirten Moon, "Güney Kore, Kore Yarımadası'ndaki barış sürecini ilerletmek için Çin ile ortak çaba harcamaya hazır." açıklamasında bulundu.

Moon, diğer yandan, Çin ile bölgesel ve uluslararası meselelerde yakın iş birliğini güçlendirmeye hazır olduklarını ifade etti.

Moon Jae-in, yarın Çin Başbakanı Li Kıçiang ve Japonya Başbakanı Abe Şinzo ile Çin'in Çıngdu kentinde üçlü zirvede ikili ve bölgesel konular çerçevesinde görüşecek.

Japonya Başbakanı Abe'nin de Çıngdu zirvesinden önce Çin Devlet Başkanı Şi ile görüşmesi bekleniyor.

Çin Halk Cumhuriyeti, Kuzey Kore, Güney Kore, Kore, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 02:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Küçük kızın aldığı Noel kartında, Çin hapishanesinden 'zorla çalıştırılma' mesajı çıktı
İzmir'de 60 saatlik su kesintisi vatandaşlar için çileye döndü Son dakika: Türkiye, ABD ve Rusya ile peş peşe kritik Libya görüşmeleri yaptı Meteoroloji'den 14 il için kuvvetli sağanak uyarısı

Son Dakika Haberleri
20:56 Yemen'de saldırılar nedeniyle 12 insani yardım örgütü faaliyetlerini askıya aldı - Son Dakika
20:56 İstanbul'da bir kadın evinde ölü bulundu - Son Dakika
20:54 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Noel mesajı Açıklaması - Son Dakika
20:54 Nobel ödüllü Yemenli aktivistten "Kaşıkçı davasında alınan kararlara" tepki - Son Dakika
20:52 Muhafız alay komutanı darbe başarısız olunca kaçmaya çalışmış - Son Dakika
20:47 İzmir'de 60 saatlik su kesintisi vatandaşlar için çileye döndü - Son Dakika
20:12 Son dakika: Türkiye, ABD ve Rusya ile peş peşe kritik Libya görüşmeleri yaptı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2019 21:01:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Çin, Güney Kore'nin Kuzey Kore ile iş birliğini destekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]